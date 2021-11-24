郎朗監修音質 背飾簽名 腕上報時「樂器」 音符化時標

跟海港城不遠的1881 Heritage店是Hublot全球最大的旗艦店，相比起來，重新開業的海港城店雖較為小巧，卻有種貼心舒適的感覺。翻新後的店舖貫徹品牌主題「融合的藝術」，以各類型藝術品點綴空間。店內設有迷你酒吧，黑色酒吧台配以高腳椅子，營造輕鬆的腕表鑑賞空間感。

表殼化身音箱

除了當代和現代藝術以外，品牌一直涉獵不少藝術範疇，在它的腕表作品中也可看到。例如Classic Fusion Tourbillon Cathedral Minute Repeater Carbon Lang Lang腕表的靈感，源自品牌於2014年日內瓦鐘表大賞（GPHG）的「問表」組別奪魁的Tourbillon Cathedral Minute Repeater腕表，將音樂與腕表結合。

店內現身的一枚是品牌跟鋼琴家郎朗合作的特別版，用上碳纖維製作表殼，輕巧舒適，低密度的碳纖維物料亦將表殼化身成音箱，加強響鈴的報時音效。黑色陶瓷表殼直徑45.4毫米，限量8枚。3時、9時及12時時標分別以低音譜號、高音譜號及16分音符取代。時標、指針、H形螺絲及表冠全部以黃金製成，表背的藍寶石水晶飾有郎朗簽名。透過表底鏡，可看到位於機芯右上角的兩個音錘。三問報時的開關設於表側9時位置的表圈邊緣，當啟動三問時，音錘便會按照指針的時間，彈奏簧片，報出時、刻（Quarter，每15分鐘為一刻）、分。

腕表上立體紋身

藝術的形式非常廣泛，以前大家將它視為次文化的紋身，近年成為登上大雅之堂的藝術。Hublot近年亦多次找來Sang Bleu紋身工作室創辦人Maxime Plescia-Büchi合作，設計出具鏤空、幾何立體感覺的表款。其中Big Bang Sang Bleu II King Gold Blue Pavé腕表採用藍色配搭，令人想到紋身工作室使用的墨水。藍色表盤搭配同色表帶，指針、表圈及表殼皆以縱橫交錯的幾何線條點綴。腕表搭載HUB 1240自動上鏈計時機芯，表殼位置則鑲上多顆鑽石，也呼應跟紋身相關的hip-hop文化。

極罕綠色藍寶石MP-11

早前專門店重新開業，率先展出兩款限量腕表：Big Bang MP-11 14日動力儲存透明藍寶石彩虹腕表和Big Bang MP-11 14日動力儲存3D碳纖維腕表，同樣在表圈位置鑲上彩虹色的藍寶石，但兩枚腕表只短暫展出。彩虹色調搶眼，但未必人人受落，但店內卻有另一枚以綠色藍寶石水晶作為表殼的款式，比前兩者更限量稀有，只生產20枚，現時在港的可能是最後一枚。

近年不少品牌也以高硬度藍寶石水晶製作表殼，大多用上透明款式，Hublot是少數敢於挑戰其他顏色的品牌。例如這枚綠色藍寶石水晶的MP-11，綠色的彩亮度十足，而不失通透感，工程師花了不少時間才能做到此效果。腕表配搭HUB 9011手動上鏈機芯，透過串聯7枚發條盒，動力儲存長達14日。發條盒打橫設於表盤下方，擺輪則設於2時位置，以矽製成的擒縱令腕表走時更穩定。藍寶石水晶的硬度高，不易加工，需以特殊機械逐層和逐個部分磨製，對工藝要求極高。

高溫燒結藍色陶瓷

除了藍寶石水晶，高科技陶瓷也是品牌經常「施展魔術」的物料。近10年市場對這種材料極為關注，令它一躍成為熱門材質，但大部分品牌也偏好黑色陶瓷，Hublot的Big Bang Unico Blue Magic是極為少見的藍色陶瓷表。陶瓷成色靠的不是顏料，而是燒製時加入的原料。製作時最困難的不僅是做到想要的顏色，還要確保在高溫燒結後的所有陶瓷物件都能維持同一色澤，工匠對原料變化、成分比例等需要精準拿揑。機芯方面同樣講究，配搭HUB 1280自動機芯，直徑30mm，適用於相對較小的42mm表殼之中，更貼合手腕。

● 品牌贊助M+希克藏品展

Art of Fusion不止是Hublot的口號，多年來品牌也一直支持藝術發展。在M+視覺文化博物館2樓希克展廳展出的「M+希克藏品：從大革命到全球化」便由Hublot贊助，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展。品牌亦全力支持由M+主辦的首屆希克獎及「希克中國藝術研究資助計劃」，開放予在大中華地區出生或工作的藝術家參加，向國際推廣他們的傑出創作。（圖8）

● 查詢：Hublot 2703 1808

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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