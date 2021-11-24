同場加映：iPhone 13電影模式 YouTuber拍攝心得分享

Shereen一直認為港產片是她心目中最珍貴的本地文化產物，因此時常都會拍攝及參與製作一些電影的短片。今次就用了iPhone 13 mini「電影模式」，重新遊歷大家十分眼熟的港產片場景。

● 4大貼士

1. 利用輕巧機身找尋更好的拍攝角度

Shereen覺得iPhone 13/13 mini機身細細方便單手拍攝，更易在不同角度拍攝一些特別的影片，因此可多嘗試在一些意想不到的位置拍攝，再利用觸控對焦淺景深位置，拍攝出風味獨有的短片。

2. 利用前景來營造氣氛

在拍攝時可以對焦主體前景，令影像更有電影感覺。亦可以透過屏幕觸控來隨時轉焦，讓觀眾目光重點轉換，故事力更強。（圖）

3. 手機簡便剪輯對焦

iPhone 13的電影模式影片最令人驚喜的地方，便是更方便的後期製作。在手機上後製每一條footage時，可以隨時轉「對焦」點，以及調節背景虛化效果，才轉片至電腦上剪輯，這可減少大量後期製作的時間。

4. 移動定焦拍攝

雖然iPhone 13拍攝電影模式影片時，不能隨時zoom in/out或許有所不便，但可靠自己左右或前後移動定焦拍攝，影片拍攝效果會更自然。

影片連結：https://youtu.be/CErUYkZX62Q

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