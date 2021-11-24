伙拍格林美音樂人 雙單元音效更豐富

高音低音同樣高水平

Anker Soundcore聲稱新耳機找來了20名格林美得獎音樂人攜手合作，為耳機帶來最佳音效。Liberty 3 Pro無論是強勁的低音還是清脆的高音，都表現出高水平。升級的ACAA 2.0同軸圈鐵聲學設計，融合Knowles動鐵單元及10.6mm動圈單元，雙單元設計可以帶來更細膩及零失真的音效。而且兼容LDAC編碼，藍牙傳輸數據比一般藍牙音訊編碼多3倍，帶來豐富的音效體驗。

人體工學設計 配合矽膠耳翼

Liberty 3 Pro備有HearID主動降噪功能，耳機可自動因應環境調整降噪水平，並且同時分析耳內壓力，為用家耳朵度身訂做個人化的消噪設定體驗。

耳機機身以人體工學設計，再配合矽膠耳翼的空氣紓壓結構，令用家佩戴時更為舒適。此外，Liberty 3 Pro體積比上代細30%，以及擁有IPX4防水等級，非常合適經常運動的用家。

● Anker Soundcore Liberty 3 Pro 規格

耳機續航力：8小時

充電盒續航力：最多32小時（關閉主動降噪）、最多24小時（開啟主動降噪）

充電盒充電時間：約3小時

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC

其他：主動式降噪、藍牙5.2、Qi無線充電、IPX4防水、15分鐘約3小時播放

重量：5.9g（單邊耳機）、43.9g（充電盒）

售價：$1399

查詢：2148 3791（ADLTD）

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