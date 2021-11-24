身處嘈雜地方 清晰通話體驗

Elite 7 Pro加入了創新Jabra MultiSensor Voice技術，結合了骨傳導感應器、6組收音咪演算法，用家即使身處嘈雜的地方也能提供極致的清晰通話體驗。

持續播放8小時

新機加入聲音收集（VPU）感應器，可令Jabra MultiSensor Voice功能得以進一步發揮，持續演算分析內置麥克風收集的聲音，偵測到風噪音時便會自動啟動VPU感應器。它以骨傳導技術通過顎骨的震動來傳遞聲音，獲得最佳的通話清晰度。另外，耳機亦會透過可調節主動降噪（ANC），為用家帶來更出色的沉浸式體驗。Elite 7 Pro機身設計比上代Elite 75t更輕16%，而且以Jabra獨有62,000個耳朵掃描數據庫，尋找出一般人耳朵的平均數值數據來設計，生產出音質及舒適兼備的耳機。續航力方面亦相當出眾，開啟ANC時能持續播放8小時，配合充電盒續航力更可長達30小時。配合快速充電功能，讓耳機充電5分鐘便能使用約1小時10分鐘。

● Jabra Elite 7 Pro規格

耳機續航力：8小時

充電盒續航力：30小時

充電盒充電時間：約2.5小時

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：主動式降噪、藍牙5.2、Qi無線充電、IP57防水、充電5分鐘約播1小時10分鐘

重量：5.4g（單邊耳機）、44g（充電盒）

售價：$1899

查詢：www.jabra.hk

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