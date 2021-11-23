解鎖孩子心：孩子做事「慢吞吞」

為什麼我們愈催促孩子，他們的反應反而愈慢，甚至有些孩子已經免疫，完全不怕被責罵呢？

批評產生壓力 子女「關耳朵」逃避

爸媽檢視了與小芝的溝通方式後，發覺有些方式可能會使孩子開啟防禦機制，把感官關起來：

批評：你總是這麼懶，快去做功課！

帶負面情緒：你要是還不去，我就要生氣了！

威脅：你不再快點，今晚罰你不可以看電視！

命令：叫你去就去，什麼都不要再問！

當孩子產生一些壓力卻不懂表達，會不自覺用「逃避」的方式來自我防禦。那麼，如何做可以使孩子「開耳朵」呢？

1. 中斷事情：先確定孩子中斷正在做的事，讓孩子意識到才開始說，切忌孩子一邊做他自己的事，一邊在旁嘮叨。

2. 合理責任：預先向孩子提出要求，讓他們知道責任（自己有能力完成）。

3. 多點讓孩子作決定：父母可以用反問代替命令：「你需要多少時間預備出門？出門前你要準備什麼？」給孩子學會履行自己的承諾。

4. 給予後果：事前已與孩子有共識，如果沒有完成責任，要承擔相應的後果。

適時放手 讓孩子錯誤中建責任心

責任心需要透過日常生活體驗來建立，不論事項大小，父母要協助孩子認清責任誰屬，也要適時放手，讓孩子從錯誤中體會，慢慢建立自我負責的習慣。

想再了解多些如何培養孩子的主動和責任感，立即收看EDIT Workshop爸媽教養頻道短片《如何培養孩子的主動性和責任感》，聽聽導師怎麼說。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

■爸媽教養頻道短片：youtu.be/_Zg48NNn8-k

[Happy PaMa 教得樂 第373期]