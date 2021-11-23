小學雞媽媽：手繪《暴政》直視歷史

包含手繪、拼貼 多元素材與文本對話

Nora Krug為《暴政》帶來的增值，可不是低手的「圖像翻譯機」，更像是畫者的視覺筆記，以廣泛多元的素材不斷與文本回應和對話，揮灑自如，同時精闢透徹。譬如在第10課「相信事實」，「貶低真實世界的同時，一個與現實相反的虛構世界於焉創建」這句，便成為一整個單頁，充斥着窮凶極惡的群魔。看真，它們都只是一張張蒼白的剪紙，邊線還是用鉛筆描的……然而，只要人們放棄思考，再單薄的謊言都足以建構「後真相」年代。

書中的拼貼包含大量懷舊風格的手繪、摺紙和老照片，Nora Krug在最後為圖像來源作註釋：扉頁眼神驚恐的老人來自德國士兵的二戰相簿，是在古玩店的發現；「切莫盲從權威」一課，女士們被拍下望海的背影後不久就被處死了，那圖來自Yad Vashem圖片檔；在「小心一黨專政」裏，穿挺拔大衣的男士神情肅穆並排而立，他們是在1933年被抓進集中營的社會民主黨成員，相片來源標示為「在我爺爺的物件中找到」。

Belonging 「加害者後代」尋根之旅

是的，來自Nora Krug的爺爺，因為我們每個人也收下了一點自己的時代。這裏值得介紹Nora Krug的另一本圖文作品Belonging（《歸屬》），那是她定居美國後返回德國尋根之作。她找到大伯13歲時的作業，工整但童稚的文字這樣寫：「我們去森林散步的時候，會看到一些好看的蘑菇，我們可能以為它們很好吃。但若我們食用這些蘑菇，它們其實有毒，可以毒殺一家人。猶太人就像是這類蘑菇。」幾年後，那孩子成為希特勒的士兵，18歲時戰死沙場。除了大伯，她赫然發現原來外公也曾加入納粹，自己竟是某種意義上的加害者後代。

從黑洞翻出來的醜惡愈來愈多，但Nora Krug沒有停歇，她決定直視歷史。因為只有看得到歷史，未來才有生機。

像提摩希‧史奈德在《暴政》寫的序：「歷史不會重複，但它會指引。」

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第373期]