家家有禮：約Kakao Friends暢遊聖誕樂園

「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」不止有打卡場景，還有好玩的遊樂場！當中的「Ryan飛越海盜船」可讓小朋友與Ryan一起於2米高的滑梯上飛翔；而以粉紅色Apeach為主題的「Apeach彈彈咖啡杯」則是彈力十足的彈牀，讓小豆丁盡情跳躍！只要於場內消費滿指定金額，或憑荷里活廣場VIC會員指定積分即可參加活動一次，每日名額有限，先到先得！在指定周末，粉絲更可參加「Ryan & Apeach見面會」，兩名人氣角色將以聖誕造型跟各位見面，跟大家大拍萌照；最後別忘了在期間限定店蒐羅心頭好，過一個圓滿聖誕假期！

◆荷里活廣場

「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

查詢：2118 8811

● 送Kakao Friends限定精品

荷里活廣場送出Kakao Friends限定精品予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額8個，每份包括「Kakao Friends 2022年坐枱月曆」、「Kakao Friends掛頸八達通套」及「Ryan × Apeach餐碟套裝」。（圖2）

有興趣的讀者請於11月29日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將會收到專函通知。

問：「Ryan & Apeach見面會」中，兩名人氣角色將以什麼造型出現？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第373期]