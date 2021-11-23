偽遊日本：自製日式旅程解旅遊癮 飛越富士山 和室打卡掃手信

第一站：模擬駕駛教室 做一日機師

「各位旅客，歡迎乘搭Happy PaMa航空，我們即將帶大家從香港前往日本，感受非一般的旅程！」疫情下，乘飛機外遊的機會難能可貴，既然要為小朋友度身訂做行程，一於齊齊「升呢」，由小朋友擔任機長，駕駛小型飛機越過富士山，帶領乘客安全降落東京羽田機場。旅程正式啟航！

現役機組人員當導師

要成為小機師，當然要接受專業訓練。穿過「離境」及「入境」玻璃門，便來到Wings Flight Academy（展翅飛行學會），提供模擬飛行體驗。導師均為本地航空公司現役機組人員，並已完成相關飛行導師訓練。今天，小模特兒Zachary將擔任機長，現役民航機長李漢傑（Joel）則化身成Zachary的副機長，坐在旁邊指導，輔助他完成飛行之旅。

學會提供多種模擬飛行駕駛體驗課程。入門階段的小朋友可參加「趣味飛行體驗」，更換機師服裝後，導師先在課室講解流程，並與小機師互相了解，例如詢問他們的旅遊喜好、乘搭飛機的經驗、有無試過其他模擬飛行體驗等，從而度身訂做一個最合適的體驗內容。之後，小機師便可進入模擬駕駛艙準備起飛！

這天我們選擇由九龍城啟德機場飛往日本羽田機場，途中經過富士山頂，航程令人期待！在體驗航程中，導師可設定不同狀况，例如目的地、飛行時遇到的天氣、特殊情况等，而今次Zachary負責駕駛的是Diamond DA62鑽石雙引擎小型飛機。Zachary問副機長Joel：「為何我們不是駕駛大型空中巴士呢？」Joel說，希望小朋友從最簡單和最基本學起，大型飛機較難控制，若一開始便接觸大型飛機，對初學者來說會有挫敗感；駕駛難度也適宜由淺入深，一開始先學習在天空中飛行，其後才學起飛和降落，不會一步登天。

仿真度高 突發狀况考「執生」

學會團隊包括現役機長及機械工程師，每部飛行模擬器仿真度也極高，大部分配件更是由真實飛機部件裝嵌而成；配合模擬軟件，小朋友便可以在模擬駕駛艙內看到180度全景觀視覺效果，並以控制桿控制飛機升降、左右轉向等。當小機師掌握到技巧，導師便可加入不同狀况，例如由晴天變成狂風大雨，或者突然有一群雀鳥飛過，看看小機師如何「執生」！幸好在Joel的協助下，Zachary最後有驚無險降落在羽田機場跑道，為飛行之旅畫上完美句號。

■INFO

Wings Flight Academy 展翅飛行學會

收費：

‧趣味飛行體驗（30分鐘課堂，包括15分鐘模擬飛行駕駛體驗）：周一至四$499、周五至日及公眾假期$599

‧展翅飛行體驗及科普班（90分鐘課堂，包括20分鐘模擬飛行駕駛體驗）：$1538/2人

‧家庭飛行體驗班（40分鐘課堂，包括小朋友20分鐘模擬飛行駕駛體驗）：周一至四 $688/3人、$888/4人；周五至日及公眾假期 $788/3人、$988/4人

地址：荔枝角青山道485號 九龍廣場20樓12室

預約及查詢：9652 7804

網址：www.wingsfa.com

文：顏燕雯

模特兒：Zachary、Nora、Leila

[Happy PaMa 教得樂 第373期]