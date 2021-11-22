無法舉手擦背 「分期」治療 活血補肝腎 解救「五十肩」

糖尿 甲狀腺失調 心血管病增風險

「五十肩」又稱肩周炎、冰凍肩（frozen shoulder），正式醫學名稱是「黏連性肩關節囊炎」（adhesive capsulitis），中醫稱為「漏肩風」、「肩凝症」。肩周炎在臨牀上以女性病人多見，多發生在非慣用手一側，約50歲無故起病。西醫認為肩周炎發作原因不明，或與勞損、免疫及內分泌紊亂有關。研究顯示，患糖尿病、甲狀腺功能失調、心血管病會增加患上肩周炎的風險。中醫認為肩凝症發病之本在肝腎不足，筋骨失養，其病症之標在氣血瘀滯、風寒濕阻。不慎吹風受冷或淋雨冒濕，操勞過度休息不足，或缺乏運動，皆可誘使病發。

凝肩分3期 驅風溫陽舒筋

肩凝症病程可分為3個階段，整個過程為時9個月至3年：

1. 疼痛期（炎症期）：肩關節周圍出現疼痛，伴隨活動困難為主要表現。在病理上，此時肩關節囊的軟組織正在發炎，導致活動肩膀、舉高手臂時出現劇烈痛楚。這種疼痛每每在夜晚加劇，導致患者常因在睡覺翻身時觸動患處而痛醒。這個階段可持續約3至6個月。按中醫理解，病機多為風寒濕阻、經絡不通，治療可從祛風、散寒、除濕、疏通經絡方面入手。

2. 僵硬期（黏連期）：肩關節囊周圍軟組織廣泛發生黏連，出現肩關節僵硬，活動嚴重受限為主要表現。經過疼痛期之後，肩關節囊的炎症逐步紓緩，因此疼痛會稍為減輕，不過由於此時肩關節囊周圍的軟組織出現黏連，會影響肩關節活動，包括無法做肩關節外展、過度伸直、外旋、內旋等動作。這個階段為時可長達1至2年。按中醫理解病機多為氣滯血瘀，寒濕凝結，治療可從行氣活血、溫陽驅寒方面入手。

3. 恢復期：肩關節囊黏連的軟組織逐漸鬆解，肩關節僵硬開始消失，肩膀活動能力慢慢恢復為主要表現。此時患者可逐步恢復肩關節功能，但要完全復元則可能需時半年。按中醫理解此時患者多有肝腎不足，筋骨失養的失調，有可能窒礙復元，治療可從補益肝腎、強壯筋骨方面入手，以促進康復。

中醫治療包括中藥、針灸及推拿手法，前者旨在調整體質，消除致病及妨礙復康的因素；後兩者則透過直接刺激暢通經絡，行氣活血，改善局部軟組織的炎症及黏連問題。內服中藥常用藥包括羌活、桑枝、桂枝、威靈仙等，有祛風濕、通絡作用，以及丹參、延胡索、乳香、沒藥等，有活血、行氣、止痛作用。在肩凝症恢復期，患者可配合方劑如獨活寄生湯，可補益肝腎，強健筋骨。

針灸推拿 「小針刀」鬆解黏連

在針灸及推拿手法方面，可按照具體病情及功能受限的情况，選取病灶近部穴位，如肩髎、肩髃、肩貞、肩井、臂臑、天宗等，配合遠部穴位如曲池、後溪、中渚等。除針刺外，治療時亦可在患處周圍拔罐，有行氣活血功效。在僵硬期和恢復期，通過艾灸、熱敷方法，有助刺激血液循環，促進復康。若患處軟組織黏連較嚴重，也可運用「小針刀」直接鬆解黏連的軟組織，改善肩關節活動能力。運用推拿理筋手法治療肩凝症時常用拿法、點按法、搖法、扳法等推拿手法，依患者身體狀况和肩膀活動能力決定施力大小及具體操作方式。

搖肩甩手「自療」反招創傷

治療可以縮短肩凝症病程及減輕不適徵狀，但肩凝症患者康復之路相當漫長（數周至數月不等），需要耐心治療。部分患者可能急於求成，或未經醫囑「自療」，嘗試通過大幅度的搖肩、甩手或衝擊式動作試圖將黏連軟組織拉鬆，結果不僅帶來劇痛，甚至會對軟組織造成創傷，嚴重更可出現肩袖撕裂，令復康變得更棘手，需要警惕。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：林曉慧

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