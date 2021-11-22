醫賢心事：「心跳很重」惡性循環

壓力致神經緊張 影響心跳

為什麼會心跳很重呢？當我們有壓力的時候，交感神經會亢奮。壓力會累積，香港人生活節奏快，長期處於壓力。不一定有問題解決不了才會有壓力，長期處於節奏急促、「快啲嚟、密啲手」的工作環境，也可以是壓力來源。有時候我們以為應付得來，但其實神經已經緊張起來。這時候，有些人會開始出現各種身體徵狀，其中覺得心跳很快和很重都很常見。

過分關注身體 陷入焦慮

但若我們沒有留意到壓力源頭，反而把注意力放了在心跳上，便容易產生其他問題。有些人會以為自己得了心臟病，常常檢查自己心臟、血壓等，這些擔心使焦慮更嚴重，「心跳很重」的徵狀會持續，甚至演變成驚恐徵狀。

怎樣分辨是否心臟病？不建議自行分辨。因為當我們嘗試自己分析，就會引致焦慮。醫生會查看患者有否其他相關徵狀、年紀背景，需要時再進一步檢查。其實很多焦慮症病人已看過醫生，醫生說沒有大問題，但相關徵狀持續。這時候，便要想想是否情緒影響自己。這並不容易，因為患者確實感到心跳很快、很重，自然會擔心醫生檢測遺留了什麼，此時焦慮已經形成了惡性循環，患者對身體過分關注，便是使焦慮和心跳很重的持續原因。

很多身體徵狀也可以由情緒引致，大家要記住呢！

文：何浩賢（精神科專科醫生）