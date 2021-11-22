電競擊退焦慮 俄羅斯方塊減創傷後遺

電競遊戲屬新興體育運動，已列入明年杭州亞運的正式比賽項目。打機跟電競有何分別？運動心理學家鄧皓禮表示，一般打機，玩家的對手是遊戲商所設定的關卡；即使是玩家之間的對陣，但勝負很多時都只取決於遊戲時間、玩家級別，甚至誰人擁有「無敵裝備」等。玩家容易沉迷，產生依賴，因為所追求的不是玩家自身素質。電競遊戲則含有不少體育運動的元素，如合作精神、團隊策略、決策能力、公平競技等，還要兼顧情緒管理、心理壓力、營養攝取、體能訓練等。例如是近年大熱的足球或籃球電競遊戲，想贏就要依靠個人技術、團隊策略等。

電競≠打機 抗壓減負面情緒

不少研究指出，當我們全神貫注投入電競遊戲中，除娛樂外，還對身心健康有一定裨益；特別是電競遊戲能改變某些大腦區域，令相關區域更有效運作。有否想過電競遊戲可提升抗壓水平？鄧皓禮表示，在參與及享受任何一種遊戲（包括電競）過程中，大腦會釋放大量多巴胺（dopamine），帶來良好感覺和欣悅心情，減少憂鬱、焦慮、憤怒等負面情緒，壓力得以減輕。

另外，玩遊戲一般都追求勝利，這是一個非常普遍的心理和認知模式。電競期間，大腦被激發出動力，比一般人更堅持不懈，更容易展現毅力和渴望挑戰。當目標完成得到滿足感及成就感，必定蓋過了壓力；而遭遇失敗，就會變得更加堅韌，希望下次做得更好，亦會抵消壓力。

專注消滅方塊 難保留慘劇畫面

鄧皓禮表示，近年有外國研究發現電競遊戲《俄羅斯方塊》可治療創傷後壓力綜合症（post-traumatic stress disorder）。英國心理學會（The British Psychological Society）出版的期刊The Psychologist，於 2011年轉載牛津大學精神科學系一項研究：先安排參加者觀看慘劇畫面（模擬創傷後壓力綜合症的經歷），小休30分鐘後玩10分鐘《俄羅斯方塊》。實驗後第1至7天內，他們對相關記憶變得模糊，甚至忘記了。到2017年，牛津大學和瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）的研究員於期刊《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）發表另一項研究，他們發現車禍倖存者，如果於入院6小時內玩過《俄羅斯方塊》，在接下來一周內出現創傷後壓力綜合症的次數減少62％。

鄧說：「創傷後壓力綜合症是指當人經歷過災難事件後，可能產生的後遺症；相關記憶恍如植入腦海中，就算事隔幾個月甚至數年，腦海仍會不斷『閃出』相關畫面，構成恐慌與嚴重情緒障礙。認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy，CBT）透過改變患者想法，減少焦慮的負面情緒，是主要療法之一。但由於創傷後壓力綜合症牽涉到很多視覺空間元素，惟現時療法欠缺相關元素，需要頗長的治療時間。電競則改變負責視覺空間能力的大腦區域，當大腦正專心應付色彩繽紛的俄羅斯方塊時，便難以保留之前某些不好的記憶或畫面，變相提高對抗『慘劇畫面』的能力。」

而《俄羅斯方塊》的電競版，有別一般打機版，減低沉迷風險：

打機版：玩家每過一關，會逐步加強難度水平（level），玩家會不斷追求過關升呢

電競版：玩家每關都是由零開始，在指定時間內消除累積方塊，爭取最多分數

賽車遊戲提升專注力

有否想過電競遊戲亦有助提升專注力、決策速度，令學習更有效率？鄧皓禮引述日本九州產業大學（Kyushu Sangyo University）人類科學學系於2020年發表的研究報告，探討電競遊戲與認知功能和專注力的關係。

研究團隊邀得20名來自大學同一電競學會、平均年齡為21.4歲男學生，玩賽車類型電競遊戲。遊戲前後，參加者需要接受兩個檢測項目。一是使用腦電圖（EEG）傳感器，探測大腦在遊戲前後活動數據，檢測他是否處於專注、分心或睡眠狀態，檢測為時2分鐘；另一項是檢測認知技能及反應的「斯特魯普顏色與文字實驗」（Stroop Color And Word Test，SCWT）；是次SCWT包括兩部分：一是要求參與者辨認4種顏色文字（紅、藍、綠、黃）及與其顏色一致的任務，另一部分則要辨認與文字顏色不一致的任務。結果發現參加者認知技能有所改善，遊戲期間亦提升專注力。估計是賽車遊戲的高速畫面刺激大腦，從而改善認知技能及專注力所致。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲、王翠麗

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