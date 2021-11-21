通識導賞：食物與哲學從肉食說起

吃肉的道德問題

說到食物的哲學問題，人們大多馬上想起吃肉的道德問題，書中第一、二章率先討論了吃肉與戒殺護生。卡通裏綠油油的草地和自由奔放的大牧場，滿足不到現代人對肉類的龐大需求，畜牧業採用工業化的養殖模式，為求方便和降低成本，動物生產力耗盡後就屠宰，居住環境擠迫，動物缺乏人道照顧，例如不用麻醉藥下閹割公豬、剪斷幼豬的牙齒和尾巴；不能生蛋的小公雞活生生地放進高速攪碎機攪成肉醬。

效益主義與動物權益

從動物權益的角度，哲學家開始提倡不吃肉，其中最著名之一是彼得辛格（Peter Singer），辛格在《動物解放》一書中，呼籲人類停止殺害動物和動物實驗，並以效益主義解釋其哲學主張。效益主義判斷一個行為是否道德的基準，在於衡量行為帶來的效益和傷害，如果行為帶來的正面影響大於負面影響，快樂多於痛苦，這就是一個道德的行為。而辛格相信，人類不吃肉雖然會失去一些口腹之慾的快樂，但遠不及動物所承受的痛苦。原本用作放牧的土地可以耕作，增加糧食供應，所以人類放棄吃肉能夠帶來最大效益。以效益衡量道德是否正確仍有爭議，因為效益主義並非原則地尊重動物權利，反對吃肉、傷害動物、殺人等行為，一切只視乎計算，如果殺死一個身體健康、卻無親無故、無甚建樹的人，移植其器官拯救5個病危的社會賢達，是否就可以接受？

動物擁有自身權利

另一名哲學家雷根（Tom Regan）就提倡我們應該肯定動物擁有自身權利，他在《論證動物權利》（The Case for Animal Rights）一書中，提出「生命主體」的概念，意指任何有思想、意識、情緒和選擇能力的生物，包括動物、嬰兒、心智不正常的人，他們能夠感受到痛苦和快樂，因而應該享有同等的「內在價值」。任何擁有內在價值的生物，都應該受尊重，不應被當成別人的工具或手段，而享有生存和不被傷害的權利。在這個哲學觀下，人們就不能傷害動物，把動物當成人類的所有物、食物。人和動物擁有同等內在價值的觀點，惹來極大爭議，但雷根回應，如果人類認為我們有智慧、道德，就比動物優勝，可以食用動物，那麼沒有知識、理性的初生嬰兒，難道也可以食用？

吃急凍肉vs.宰殺活雞

劉彥方在書中介紹了這些觀點和回應，儘管學術界對以上的理論仍議論紛紛，或許可以解釋為什麼人類看到待宰的牛眼淚汪汪會不忍心，但對冰箱一排排的急凍肉毫無感覺。「我們的道德責任當然有輕重分別，譬如有事在你面前發生，看到有人遇險，我們可以幫助，你可以說我們的責任是比較明顯。」近在咫尺有人受苦，比遙遠的非洲有兒童捱餓，自然更容易牽動情緒，吃急凍肉比直接宰殺活雞，對動物的直接傷害感覺也較少。但劉彥方強調感受的誤導，不足以證明我們沒有責任去改變，任由傷害發生，「雖然可能責任無這麼強，但都要通過每個人改變飲食習慣，制度才會改變」。

素食與環保

素食者另一大主張，是畜牧業會破壞環境，加劇氣候暖化。為了開闢牧場或種植飼料餵飼動物，大量樹林被斬伐，亞馬遜雨林自1970年代失去了四分之一面積，其中九成用作發展畜牧業。聯合國糧食及農業組織指出，畜牧業如動物的排泄物，排放了全球接近15%的溫室氣體，比汽車、飛機等運輸工具的總排放量多。減少甚至放棄吃肉，就能幫助環保。

但或許總有人聽到環保兩個字就心想，我為什麼要環保，環保跟我有什麼關係？人類看到山上的野豬被誘捕中槍會於心不忍，覺得殘酷對待動物不道德，卻鮮有人覺得不回收塑膠樽是不道德。劉彥方說，其實環保也是道德考慮，「例如氣候變化會有好多極端天氣現象出現，打風、水浸，這些都會影響到人」。或天氣太熱不適宜人類居住、氣候變化影響糧食供應、動物面臨絕種等。因為氣候變化對生物、人類帶來負面影響，令氣候變化和環保也變成道德議題。亦有人認為，無論會否對生物造成影響，破壞環境本來就不道德，例如一座山存在於大自然中，就有其存在的獨立價值，即使山上沒有生物居住，「就算那座山是無人欣賞的，無人知道的，如果你破壞它，都是一件道德上錯誤的事」。但他本人不同意這個觀點。

「弱肉強食」 自然規律與道德原則

習慣吃肉的人可能會反駁，人吃肉才是自然，才是「正常」，因為人類是雜食的動物，生理結構也適合吃肉，例如人類擁有犬齒。但劉彥方舉例，原來主要吃植物的大猩猩和河馬，都擁有犬齒，而且比人類還要長。他認為，生理上適合吃肉，也不代表我們一定要吃肉，有指女性的最佳生育年齡是25歲，但40歲的高齡產婦、凍卵比比皆是，「生理只是道德考慮的因素之一，沒有凌駕性」。

亦有人認為，人類位於食物鏈高層，有能力、智慧捕食其他動物，吃肉並無不可，「弱肉強食，適者生存」是大自然的規律。他又質疑，「弱肉強食」雖是大自然事實，但不是人類社會應遵守的道德原則，否則我們就不應關心和幫助弱勢社群，而是任由其被淘汰，人們為了淘汰他人可以不擇手段，社會會變得暴力、沒有公義和同情心。如果比較聰明的物種可以吃掉不聰明的，天才又可以吃掉庸才嗎？

口味分歧 沒有客觀對錯之分

除了嚴肅的道德爭議，劉彥方亦提出有趣的食物問題，口味是主觀還是客觀？我最愛吃榴槤，你避之則吉是否等於你沒有taste？在薄餅上加菠蘿又有沒有對錯之分？

鑑賞食物有原則？

每個人對食物的喜好，首先視乎食物的味道、口感等，未必只取決於食物質素，還有很多因素影響喜好，包括餐廳環境、食物包裝設計、價錢、價值觀等，可能你辛辛苦苦排上3、4小時吃壽司，也會令你覺得那塊拖羅特別美味。這些因素包羅萬有，以致不同人會有不同喜好，你喜歡吃日本菜，我喜歡吃意大利菜，品味分歧沒有客觀對錯之分，只反映個人的主觀喜好，劉彥方說這稱之為「口味主觀論」。

但如果口味是主觀的，為什麼日常生活中仍經常出現哪間餐廳比較好吃的爭拗？他舉例，如果有人說牛扒要全熟才好吃，經濟艙的飛機餐是天下第一美食，想必會換來一句「這個人完全不懂得吃」，證明有些口味分歧，看來並不是完全主觀的。音樂分為古典音樂、流行音樂，評價古典音樂和流行音樂的準則自然不一，正如藝術鑑賞一樣，美食也需要一些客觀的鑑賞原則，至少考慮食物的類型和風格，沙律菜不應該煮熟，傳統margherita pizza也絕對不可以加菠蘿。

而這些標準，可以參考美食品評家的一致意見，但品評家的質素也有一定要求，蘇格蘭哲學家休謨（David Hume）認為，真正的品評家要頭腦清晰；觀察入微，能夠分辨微妙的味道；訓練有素，記得優劣的味道；閱歷豐富，可以比較各家各派；不偏不倚。如果你同意食評家的鑑賞準則，而全部食評家都認為某家小籠包好吃， 那麼那家小籠包好吃就是正確的；如果你不認同食評家的準則，就無從比較，沒有正確答案。如有人就是喜歡吃夏威夷薄餅，最愛在薄餅上加菠蘿，跟傳統margherita pizza鑑賞準則不同，似乎就沒有品味高下之分，「如果你不太喜歡米芝蓮，但這不代表米芝蓮作為美食品評的準則不成立，只不過他考慮的品評價值，跟平日我們的要求，不是好脗合」。所以口味究竟是主觀還是客觀，他沒有定論。

工人被剝削 都與食物有關

書中還探討了自由市場下，資本家對工人的剝削、貧富懸殊等問題，看似跟食物沒有關係，他還是希望以食物為切入點，引起大家思考，「香港活牛、活豬供應都有壟斷情况，另外因為疫情，好多人都買外賣，好多外賣員是自僱人士，他們都不需要跟最低工資要求，去工作，中間會唔會有勞工剝削嘅問題呢？」由素食到資本主義，劉彥方嘗試指出我們的飲食行為，跟社會甚至世界環環相扣，當我們的飲食模式會嚴重損害生態環境和動物福祉，導致社會不公，如果仍漠不關心，繼續吃喝玩樂，就如鄂蘭（Hannah Arendt）所說的「平庸之惡」，我們也不是無辜的。

文˙ 朱琳琳

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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