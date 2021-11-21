{生態平衡達人}Anson Tse 對野豬的愛與殺 都要多想一步

Anson在帖文中提及野豬「是香港生態不可分割的一部分」，要尊重牠們在香港的生活權利，但由於牠們的頂級獵食者如華南虎已消失，野豬數量若超出生態系統的負擔能力（carrying capacity），就會對生態產生負面影響，人為控制如絕育及人道毁滅或是幫助維持生態健康的方法，但人為干預需有詳細研究，監測野豬數量、以科學方法評估絕育成效等，以及將數據公開透明向公眾交代，決定才更令人信服。

對照6月文件 措施轉向應公開透明

他細看立法會環境事務委員會6月28日關於野豬管理計劃的文件，「看這份文件，提及很多改善措施，垃圾桶改善、又叫人唔好餵，並稱60%的野豬黑點問題已解決或暫時解決，避孕中長期亦應會有成效，這只是6月的事」。漁護署當時交代在2019年調查過野豬數目，初步推算全港郊野地區有1800至3300隻野豬，2019至2020年度將注射避孕疫苗或絕育手術的計劃恆常化後，「約190頭及160頭分別接受了避孕疫苗及絕育手術」，亦將超過610隻野豬搬到郊野，而放置新設計垃圾桶的試點，野豬滋擾情况有顯著改善。但文件亦提及會對高風險野豬作「人道處理」，和研究會否將慣常在繁忙市區出沒的野豬納入這個類別。

Anson認為當中政策跟如今措施明顯有轉向，「被人見到好似突然跟之前所做的不同，它（署方）所做的不一定錯，但問題不夠公開透明，其實關乎動物的議題通常都很有爭議性或很複雜，現在就給人無彎轉、無得討論的感受」。翻查10月12日立法會食物安全及環境衛生事務委員會會議報道，當時因有八旬婦在9月底被野豬傷至骨折，漁護署長梁肇輝回應議員提問稱最近情况反映措施不是完全無效，但「追不上野豬落來的情况」，檢討是否將常到市區的野豬「不是搬遷，而是移除（人道毁滅）」。

Anson說漁護署停搬遷及絕育計劃「很可惜」，「避孕恆常化一兩年，時間好短，以千幾至3千幾這樣的數量來說，未能看到什麼，直接變成見到就殺，觀感便不好，這應該是以科學為基礎的政策，不是純粹以人與野豬的衝突的角度解決問題」。

野豬屬香港原生物種 如原住民

「這本來是一個好的契機，本身社會好少關注貓狗以外的生物，大家關心牠們是好事，不過有些人或會將平時對貓狗的argument放在野豬身上，而野豬是本地物種，在生態管理來說，其實是不同的。」在為老鼠「抱不平」的網友留言下，他說過原生動物與外來動物之別，「因為在生態系統內，原生物種（native species）是有牠在大自然的崗位，或叫niche，不過貓狗不屬於這生態系統一部分，是由人引入的，如果在野外出現，就會叫做入侵物種（invasive species），會影響到本地生態，如台灣就有流浪狗咬傷穿山甲造成威脅的問題，不過野狗這個問題更敏感，因為大家對貓狗是再愛惜一點」。

「從生態管理角度，老鼠、貓、狗都是引入物種，豹貓、果子狸、野豬等是原生物種，即本身存在的本地品種，而生態學的最終目標是提倡生物多樣性，這些本地品種是我們想keep的，而非本地品種進來可能會殺掉本地品種或爭奪資源，就會產生問題。」記者問，這是不是有如原住民的概念，大家都會有共識應該保護原住民的生活環境和權益？他雀躍答：「你可以咁講，就像原居民本身適應了環境，住得好哋哋，突然有外來的人搞亂晒個場。下次都可以嘗試這樣跟人講，我們常講生態學的字詞，大家可能不理解，要用貼近正常人的方法講。」他續說，「動物在生態角度是有分高低的，原生動物地位高些，非原生動物是不應在這生態出現，一入去就會破壞原本的秩序，盡量不被牠們影響到生態系統，所以有地方會選擇把這些物種殺掉」。因此為免出現野貓、野狗，「最好領養晒返去，唔好再買貓狗」。

亦因此當說到很多地方都殺野豬不搞絕育，當中情况也有不同，「在美國、加拿大，野豬是引入品種，而日本則是原生」，日本較近似香港情况，「但在日本最大問題是野豬會搞到農產品，香港則因農夫太少所以（這問題）講唔起」，野豬繁殖率高，一胎可生4至6隻寶寶，每年可生兩胎，因此數量上升很快，「有說法就提出減少1至2歲雌性的數量」，亦有日本研究提議給大自然更多空間，並將人及野生動物活動空間劃清界線。

殺豬考慮細節 需研生態負荷量

即使要殺，也有細節考慮？「對，很多細節可以定，而非沒有系統去做又不知成效」，這是他認為漁護署應公開更多數據、資料的原因。條數是否好簡單，只要知道野豬在什麼數量對生態是健康的，再以此為目標控制？「問題是我們不知在香港的健康數量是多少，漁護署應該嘗試做研究，看生態系統承受到幾多野豬。」公式如何定？「這個我都不敢講，要做研究，不同物種有不同做法，如森林要可持續繁衍，野豬會把植物食到生境開始變差，就是太多；或參考一些有野豬天敵、生態系統成熟的地方，野豬數量密度幾高。」

看Anson的專頁，雀鳥照片最多，但正職卻是海洋研究，碩士論文寫的是白海豚，今次卻為野豬寫評論分析，他笑說自己「雜食」，在英國讀書時培養出生態拍攝的興趣，除了帖文所附的野豬照，昆蟲、魚、蛙、蛇，幾乎什麼都拍，「英國很多人的家有bird feeder，會放入雀粟加堅果引雀仔去食，我那時會去拍，其實是不好的，英國有研究指出這會影響來吃的鳥類數目增加很多，反而不來吃的得到更少資源，數目會下降」。

開專頁是因為他想告訴更多人知道，「香港係有生態」，攝影雖是業餘興趣，但這個20多歲的年輕人一樣投入，還拍片教育雀鳥愛好者勿誘拍，以食物吸引鳥兒停駐，不僅令牠們不怕人、吃進沒什麼營養的東西，有些人以牙籤、針把食物定在樹枝上，更危及牠們生命，「純粹自私為影『爆框』相、數毛相，要每條毛都數到，用盡所有手段為得到一張相，我會很不齒」。

「大家對動物的愛以一種錯的方法展現出來。」問他會不會看網上的貓狗可愛片段，他倒不太看，既因自己沒特別喜愛貓狗，亦因作為「生態人」，他會聯想起棄養動物在野外衍生的問題，「這是人的問題，不是貓狗。貓狗沒有錯，錯的是人把牠們放到野外」。在野豬問題上，有一種看法是動物本屬大自然，我們入侵了牠們的地方，不應趕絕，但Anson反思這份「愛」，「問題是我們已做錯了，就要承受後果，原本一個好好的環境，野豬、華南虎在香港一直好開心，問題是我們令香港的華南虎消失，野豬由原本不是問題變成一個問題，這是人類的錯，我們有責任解決這個問題，最理想的保育當然是生態各樣好完美，但現實是我們已令生態改頭換面，已不是我們不理就會好好發展，而是需要管理，有問題出現是需要人為介入，才達至保持生物多樣性的目標」。

如何共融才幫到自然？

他不會排除人道毁滅作為介入的一種方法。殺動物很殘忍，但我們有否多想一步，想保護動物的生命，每一條命都留下來了，然後怎樣？「說人與自然共融，問題是如何共融，才真的幫到自然？有時要做的不是情感上的決定，而是科學上的決定，貓狗好可愛，大家好鍾意，都好make sense，大家都不會想殺、捉走，現實是野外貓狗易受傷，亦會有傳染病，這些是我們要面對的。」胡亂餵飼、破壞生境，大自然畀我哋搞彎晒，若到了要控制動物數量保護生態的地步，也是人類要承受必要的痛，「這是我們自己攞嚟，要承受番呢個錯」。

眾人聲討漁護署，同時亦有人批評倡議不殺野豬的人是「針唔拮到肉唔知痛」，他對漁護署有個建議：「公共政策好多時是一種協調，會否可以達成一個兼顧動保、農業/人及生態管理的common ground？例如減少不同年紀、性別的野豬有不同效果，政府能否統計絕育加阻止餵食的成效，剩下來有需要獵殺的話，就看最少殺什麼年紀的野豬才有成效？」

帖文惹質疑 喜突破同溫層

問他撰分析文的初體驗引來質疑，會否感到委屈？他反而說很高興，「follow我的很多都是生態人，他們會認同、分享，我覺得有人罵是好事，證明突破到我的echo chamber，別人說我為何浪費力氣去拗，我覺得唔係，唔係同佢拗，我的目標不是改變他的想法，而是讓不確定想法的人看到；也想不認同的人會看，如果唔係就好似圍威喂」。他強調只是提供多一個角度，原來在他心中，並沒認為自己就是提供「正解」的權威，「可能我本身因以生態多樣性為先，做一個合乎邏輯的推論，覺得野豬某程度上殺是合理，但有人可能基於好愛動物，推論不應殺，也不一定有錯，為何這個世界一定要生態行先？沒有一定正確的想法」。

記者笑，這是哲學討論了，他坦言：「我以前覺得科學一定對，動保一定錯，但睇得多哲學就覺得，有些事不止一個角度。」問他想法從何來，他想想也許是讀書考試時陪伴他的港台節目《午夜講場》吧，「雜食」喜好不止跨越動物品種，也跨越不同範疇的知識，Anson提到好青年荼毒室、本土研究社，似乎都是這個香港後生仔的養分，其實從事環境保育工作，裏面有他的承擔，「我覺得現在自己所做的更重要了。當公民社會愈來愈脆弱，環保議題都是公民社會一部分，這方面繼續做，也是保持社會有討論空間」，所以野豬爭議，他覺得能有不同意見交流，才能保持社會多元，而不是只剩殺與不殺的二元討論。Anson追求的多樣性，看來既在生態裏，也在人與人的思想看法之間。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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