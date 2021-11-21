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2021年11月21日星期日
星期日生活
拍好電影：《少年》導演任俠、林森訪問——我們都在拯救自己
與野豬對望
肉食者言
周日話題：公義只可問蒼天？ 論丁屋政策終審判決及涉嫌強姦案判決
三十而立：仍在尋找方向的反叛者 專訪藝術家、策展人黃嘉瀛
誰人日記：敏感
城市諗：不是小朋友都要做選擇﹕繼續順從汽車需求，抑或改變困局？
圖文城市：野豬在深灣道生活
悼：走過漫漫長路的海廷克
阿貓阿狗：#123 流浪
同場加映：再記亞洲電影節青少年評審團
流城對睹：莫比烏斯環
movie chic movie style：《喜歡妳是妳》女孩的性向追尋
魂牽夢縈：《我們都無法成為大人》我只在乎你
家明雜感：《智齒》年度最令人不安的港片
影片簡評
咩世界：第216期 ／笑話
星期日文學‧董啟章：《香港字》：行者無疆，愛者不懼
{生態平衡達人}Anson Tse 對野豬的愛與殺 都要多想一步
讀食時光：牛油酥餅 香脆迎聖誕
通識導賞：食物與哲學從肉食說起
綠色生活：靠偷拍、「執屎」 在香港尋找神秘水獺
ways of seeing：閱‧藏——書本收納大自然 抵抗遺忘
未來城市：罷工揭示零工經濟問題 外賣員可合作爭權益？
影片簡評
【明報專訊】《鱷魚》 IIA
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拍好電影：《少年》導演任俠、林森訪問——我們都在拯救自己
與野豬對望
肉食者言
周日話題：公義只可問蒼天？ 論丁屋政策終審判決及涉嫌強姦案判決
三十而立：仍在尋找方向的反叛者 專訪藝術家、策展人黃嘉瀛
誰人日記：敏感
城市諗：不是小朋友都要做選擇﹕繼續順從汽車需求，抑或改變困局？
圖文城市：野豬在深灣道生活
悼：走過漫漫長路的海廷克
阿貓阿狗：#123 流浪
同場加映：再記亞洲電影節青少年評審團
流城對睹：莫比烏斯環
movie chic movie style：《喜歡妳是妳》女孩的性向追尋
魂牽夢縈：《我們都無法成為大人》我只在乎你
家明雜感：《智齒》年度最令人不安的港片
影片簡評
咩世界：第216期 ／笑話
星期日文學‧董啟章：《香港字》：行者無疆，愛者不懼
{生態平衡達人}Anson Tse 對野豬的愛與殺 都要多想一步
讀食時光：牛油酥餅 香脆迎聖誕
通識導賞：食物與哲學從肉食說起
綠色生活：靠偷拍、「執屎」 在香港尋找神秘水獺
ways of seeing：閱‧藏——書本收納大自然 抵抗遺忘
未來城市：罷工揭示零工經濟問題 外賣員可合作爭權益？
拍好電影：《少年》導演任俠、林森訪問——我們都在拯救自己
與野豬對望
肉食者言
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未來城市：罷工揭示零工經濟問題 外賣員可合作爭權益？
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