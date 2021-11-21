拍好電影：《少年》導演任俠、林森訪問——我們都在拯救自己

■問：家明 ■俠：任俠 ■森：林森

■濃縮時空的故事

問：先談談劇本吧，是任俠你與監製陳力行共同編寫的。你們一開始就決定要說一天之內的故事？

俠：本來更濃縮，只集中兩個鐘內的，因為大部分搜救在兩至四個鐘內完結。我們問過專家，自殺周期頭五分鐘至一小時最高危的，之後四小時較安全。後來覺得，只拍白天不行，推不到高潮。不想綑縛自己，定在一天內發生就可以。

問：資料搜集有參考什麼真實個案？

俠：有，有些被搜救的是認識的人，去找的人也認識的。另外一直有follow TG群組。

森：試過從TG群組知道，有人在金鐘附近意圖自殺，我獨自去加入搜救。去到太古廣場很多人，大家都不認識，拿着電話不斷看。但很無奈，走出太古廣場，望着如此多高樓大廈，如何找？開始有人分組進行，再於群組張貼信息。

問：你們戲裏的主角YY，她早上寫好遺書，然後整天在街上遊蕩，算是常見個案？

森：人人不同。有些個案自殺了沒有公開，有些事前公開，而有些的確只是希望得到別人關注。

俠：他們太多鬱結無處抒發。父母不理解，加上身處抗爭前線，身心都有巨大壓力。遊蕩是他們還年青，其實很多東西捨不得。關注當然想得到，像戲中的YY，生日想再去玩一次，再夾多次公仔，買個蛋糕再說。當時不少人有寫遺書，放在背囊，準備留給父母、朋友。

問：搜救可以是非常大海撈針，找不到的機率很高。你們的劇本，難免要安排一些巧合的事情發生。

俠：故意這樣寫的，有些事情，再努力去做也不會有結果。

森：先決還是有做與沒做的分別。有做的話還可聽天由命，不做的話，只是繑埋雙手。

問：有沒有想過，若沒有那些巧合，戲將會如何推進？

俠：沒想個這個假設。一開始我們想，要控訴還是要希望。跳下去是控訴，救回是希望。但我們沒辦法幫別人做決定，不能說她就是傻。

問：所以你們明智，戲的焦點是救人的一班人。YY走來走去，她的內心世界沒有寫得很深。

俠：我們也沒資格寫得深，現在是泛指自殺者，不是特定一個人。戲裏面全是行動的人，我們依着直覺去拍。曾有看過的朋友問，有沒有想過更冷靜、更有距離的處理？同場另一朋友代答，那會是另一部電影了。

問：電影有幾場下雨的，是真雨麼？

俠：真雨。哪有錢叫水車？這就是陳果、李屏賓或侯孝賢教我們的拍法了：日日是晴天。風雨不改，下雨就拍下雨。

森：落雨照去，天台一場更是八號風球。好笑是，拍到某些角色雨又停了，即場有什麼辦法？天台有條水喉可用。總之就是不放棄。

■停頓 煎熬 還是重拍

問：一眾年青演員如何找回來？有些雖有點青澀，但整體真率、好看。「攬炒君」戲裏說自己十五歲，真的麼？

俠：真的。演攬炒君與演路易的都是第一次演戲，另一些演員只拍過香港電台、有來自舞蹈學校，最有演出經驗是演YY的女孩了。

問：如何令他們進入狀態？看來你們用了不同方法，葵涌廣場歡樂天地，社工阿包與路易的對話是紀實的吧？

俠：是的。我們逐個場口排演幾次。他們不用太熟絡，戲本身說他們不認識的，太熟反而假。路易是我在新城市廣場找回來的，我還找了一堆人。他們很好，有些即使沒被選中，也來演被拘押的抗爭者，很義無反顧。

問：戲的選角很好，各人的形格貼近角色的特質。是一早已認定？

俠：不是，有試的過程。對演員必須要坦白，講清楚：錢不多的，會有風險。並不是什麼特別好的機會，想退出可以的。我們只要做好一件事。

森：而且要相信那件事。不過，由於製作隔了一年，一半演員更換。

問：整齣戲攝製時間的跨度是怎樣？

俠：2019年7月開始構思劇本，7月底出大綱，8、9月有完整劇本，10月開拍。拍了七組，因為各種原因停了。相隔一年，2020年9月再開拍，之後由於疫情、演員有官司在身等等，要等待。加上有演員退出，這樣那樣，非常煎熬。若不是堅持，我們早有千萬個理由放棄了。

問：停了一年，角色更換，幾乎等於重拍？再開始拍了多久？

俠：是重拍。第二次共拍了十五組。

問：戲的高潮，位於彌敦道及亞皆老街十字路口發生的爭吵戲，大概是偷拍？

森：對。2019年及2020年都有拍過。因為第一年已拍過，第二年再拍就有經驗。

俠：第一次拍最搞笑，有個阿伯衝出來，勸我們說：後生仔不要打交啊，沒有事情是解決不了的。拍完我們叫cut，他說媽的，原來是拍戲，他付出了真感情。

問：沒有給人趕或遇上警察？

森：因為想捕捉真實反應，所以選擇偷拍。我們要做足準備。群戲牽涉動作，事先要排戲，我們就找九龍灣一個類似距離的十字路口去排。以為工業區較靜，反而遇上警察截查。

俠：我們排練得很精確，畫好floor plan。兩部攝影機，一部安排在對面馬路，另一部在演員一邊，另有台DV自己拿着，也有剪進去。

■沒有事情能預計的

問：之前聽你們說經常被警察截查。通常是什麼情况？

俠：很多次。最誇張是一次在尖沙嘴後巷，四個軍裝入來。我們說拍戲，他們檢查我們的袋有鎚仔等戲用道具，立即召來增援，很快來了二三十個防暴警察，盾牌、胡椒噴霧，圍着我們，抄下我們的資料才放我們走。

問：《少年》拍來，有沒有什麼事情特別預計不到？

俠：應該說沒有東西是預計得到，策劃當然做好，但去到現場，保安阻撓、警察截查、天氣變化，還有演員情緒——他們可能隨時收到消息，說有個朋友被抓、上庭了。

問：你們雙導演如何分工？

俠：慶幸我們還算有經驗。我們是互補型的組合，他比較溫柔些，可安慰演員；我比較強硬些，可即時做些決定。我們沒嘈交的，一次也沒有。最重要是件事，比我們的「導演」身分或專業大得多。

問：你們算是科班出身，從前學院的訓練有什麼幫助麼？

俠：導演的技法上沒有，理論上倒是有的。還有人脈，一起讀書的同學、師兄弟妹，大家一起成長，對電影的理念相同。找他們來幫手，不用解釋那麼多。

問：你們的做法對工業而言是異類吧？像陳果拍戲，本死無大害。

俠：陳果到今天仍然是本死無大害，導演崗位上他對我有最直接的影響。

森：我畢業後都是拍小規模的戲，沒有budget，慢慢訓練到在限制下如何應對。合作開的伙伴有默契，知道要機動。

問：這份同人精神，好應該繼續下去，其他人也應該多培養。

森：我們時常說，我們就像自己拍的救人故事。一班人或許不認識，卻向着一個目標進發、共同經歷。

俠：我們都是在拯救自己。

■這齣戲有道氣在

問：所以說創作是治療。金馬獎的提名名單，《少年》除了最佳新導演，還有最佳剪接。他們似乎是看到的，影片角色不少，還要幾個時空互剪等。剪接用了多少時間？

俠：剪接師加上我共三人。第一cut剪的不到十日。我們要每次約studio時間，不像主流電影，三個月盡是給你的，可以不停修改。我們六個鐘、八個鐘剪完，就要到第二次。 第二cut的時間再少些。有次剪了24個鐘，剪接師第二天早上流鼻血。這齣戲很多人付出很多，可是卻不能出名。

問：兩個版本差異很大？

俠：好大。之前更類型片一些，後來覺得不行。開始本來不想加紀錄片進去，不想消費抗爭，想在studio仿拍（抗爭場面）。但不行，講不清楚，所以才決定收集紀錄片片段加進去。

問：你們還把角色放進現場，有幕YY坐電車經過金鐘，背景是拜祭梁凌杰的長長人龍。

俠：那是2020年一周年時拍的。抗爭我們拍不到，悼念則可以。它是真實與虛假交錯的影片，一開始我們已定了調。還有攬炒君從希慎廣場望下去見到街上一百五十萬人遊行，下面是紀錄片影像，再補拍他的反應，令他好像置身現場，是剪接的魔力。

問：很多材料梳理，剪接沒有特別困難？

俠：這齣戲有道氣在，跟着那道氣去剪就行。所有人看初剪已感動流淚。戲本身有生命力，即使初剪有沙石，已經覺得時間去得很快，當時大家就有信心了。

問：配樂呢？

俠：陳力行找回來的。我們既然不按常理去拍，也想音樂開闊、不同些。陳說有個日本人叫Aki，就試聯絡。Aki看了first cut，很喜歡，說要全片以赴。我們說先做一首試試，第一首就打動我們。好低的價錢，他說我最多作十首，一作竟是十七首，非常投入。後來與他商量後，決定不用太多音樂，怕太dramatic。最後用上不到十首。

問：現在全片的配樂不多，令結尾反而更有力。看的時候，我想起北野武。不說不知，原來真是日本風。

俠：我們覺得像坂本龍一。

森：坂本龍一乘久石讓，哈哈。

問：是因為你們有信心，戲已夠力，音樂就不用多。

俠：戲夠力，人樣夠力。他們不是俊男美女，但有種氣質在。他們真是那個年紀，不用扮出來。

永遠年輕的心

問：戲名呢？之前是叫「救命」的，後來改為「少年」，向大島渚致敬？

俠：當初想過「乜乜少年」，後來不如簡潔些，叫「救命」難道要向林嘉欣致敬？！就決定用「少年」喇。戲裏不是全部少年，也有中年及老人家；更重要是英文名May You Stay Forever Young，「少年」只是種心態。

問：誰起的？很好，語帶雙關。2019年有些人，的確永遠停留在那個年紀。

森：策劃的David起的。對，香港社會變成這樣，是很多人當上old sea food。心態上，沒有少年時的純粹、魄力，對世界的好奇，好想探索等等。

俠：有些人廿來歲已是old sea food。戲名典故是Bob Dylan的Forever Young: May you stay forever young, may you always do for others。希望你永遠保持為人、為世界付出的心，永遠年輕。

問：香港不能公映，不過金馬獎能入圍還算值得高興。對付出過的人是肯定。

俠：我們搞了一次放映，給參與過的朋友看，之後BBQ，很盡興的一晚。所有人都來了，情緒再宣泄一次，感覺很團結。

問：從前有說「電影而已」，it’s only a movie，今天再說不出口了，拍戲可大可小。電影的路之後如何走？今天大家六神無主，有人回看六十年代東歐影史參考，我們是不是正走回捷克、波蘭的路？會有像米路士科曼的人出來？以影像說故事的人，如何自處？網絡？

森：所謂主流商業市場，就是要遵守規則。

俠：走入市場慢性自殺。步步向後移，後面是懸崖。工業圈很奇怪的，他們說現在不開心，所以要拍喜劇。媽的，你幾時不拍喜劇？沒人說賺錢不對，我們找別的路行。我們常說伊朗電影那麼好，生命力沒有減弱，Panahi（按：《伊朗的士笑看人生》導演）的戲偉大，存放於USB再藏入蛋糕送出來都可以，我們為何不行？

■新的新浪潮

問：早前有個座談會很好，席上幾個年青導演沒有長嗟短嘆，任俠尤其豪情壯語，說可能今天才是真真正正的新浪潮開始。

森：對新的、年輕的創作人，最重要釐清，最想得到什麼。身分？還是真的很想創作？

問：不過今日不知明日事。這個新的新浪潮，不知會不會演變成有些人勉強繼續做，有些人流亡海外，有些不幸在牢獄。

俠：那就拍《鹹水雞之味》咯。

問：唉，不禁想起《鋼琴別戀》。你把她的鋼琴沒收了，她悄悄於飯桌刻上琴鍵，無聲的彈。肉身儘管被囚禁，靈魂卻自由。

俠：武俠片說的，手中無劍，心中有劍。

問：除了金馬，未來還會去其他影展麼？

俠：金馬獎是我們剪好final cut後，首個報名的影展。邀請是有的，不過我們要審慎，一定有很多牛鬼蛇神埋身。

訪問及整理˙家明

圖˙受訪者提供、馮凱鍵攝

編輯•劉子斌

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