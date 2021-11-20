貼地意菜 卡邦尼濃濃蛋香慰藉心靈

要介紹Ask For Alonzo，一言蔽之，就是意大利人的comfort food。餐牌很簡單，8款甜品、5款主菜、13款意大利麵，大多百多元有交易，價錢貼地。九成都是熟口熟面、家喻戶曉的經典菜式，比如：生牛肉片、肉丸、卡邦尼意粉、肉醬千層……點菜無難度。

想吃點特別的，黑板上有幾款每周推介。比如辣肉腸扭扭粉，用上一半豬肉一半辣椒製成的辣肉腸，又香又辣，外間較少吃到。餐廳所用食材七成半來自海外，番茄橄欖油芝士風乾肉，當然用意大利貨；魚鮮多數來自日本；肉類就以澳洲為主。餐廳沒有自家製意大利麵，全用乾貨，挑選一家有60年歷史的意大利麵廠出品，看中其品質穩定，做出來的麵條特別彈牙，迎合香港人口味。

要數店中令人印象最深的菜式，首選卡邦尼意粉。香港人對它非常熟悉，但這裏的卡邦尼，比坊間見過的顏色更橙黃，蛋香非凡，原來大廚Giuliano Dacasto將日本蛋和意大利蛋黃混合使用，意大利蛋出名蛋香濃郁，難怪由賣相到味道都非比尋常。傳統的卡邦尼還要用上肥膩的豬面肉guanciale和重口味的羊芝士Pecorino。大廚保留了前者，後者則以大眾較喜歡的巴馬臣芝士Parmigiano-Reggiano取代。吃一口，麵條掛汁，柔滑豐盈，煎得脆香的豬面肉泛着油香，好吃到停不了口。

羅馬乳豬妙配菇香

另一道很有特色的就是意式烤乳豬。相比西班牙出名的烤豬，意大利版外皮就不及它香脆，不過油分足，瘦肉部分肉味較濃。乳豬早在羅馬當地醃妥，捲起紮好，直接運到香港。有柯打時才煎香，配以薯蓉及以5種野菌煮的醬汁同吃，油香肉香在嘴巴內平分秋色。

■Ask For Alonzo

地址：上環必列者士街18號 雍翠臺地下A、B及C號舖

查詢：8489 7847

註：設加一