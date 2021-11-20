味遊中上環 東方遇上西方 居酒屋「美」食 炸雞嫩得驚艷

平時到日式居酒屋，多數吃串燒、天麩羅……選擇雖豐富，但去多了難免不夠新意，試試帶有美國特色的居酒屋吧！Brooklyn Yakuza由裝修、職員制服到餐單都洋氣十足。位於藝穗會對面地舖，佔地2層，樓下是酒吧，樓上為用餐區，室內設計以黑色為主調，牆上綴以15世紀日本傳統的「金繼」（即以天然漆和金粉修補陶器的手法）藝術元素，黑金相襯，自有一種優雅氣派。打開餐牌，分冷盤、炸物、烤物、主食等，海鮮肉食各半，都以tapas小碟上枱，方便客人多試不同美食。

魚生粒粒飯 香辣微酸

先試試平時居酒屋很少吃到的冷盤和牛他他。澳洲和牛肉眼以人手切碎，大廚鄧英光用以蛋黃、白味噌、酸豆、酸蘿蔔粒醃成的獨門醬汁撈勻，吃時舀一小匙放在西米脆片上，肉香滿滿，滑溜中帶點香脆。吞拿魚刺身在這裏變成NYC spicy tuna，以是拉差辣醬和柚子汁醃過，配上珍珠米、蟹籽、蘿蔔絲，香香辣辣帶微酸，有點似紐約水牛雞翼的風味，難怪以NYC命名。

要數最驚艷，還是炸雞。看上去平平無奇，外層醬汁味道有如中式咕嚕雞球，甜酸有致；誰知一咬下去，雞肉出奇地柔軟腍滑，非常好吃。原來要精挑又肥又滑的雞髀肉，以味醂、胡椒醃過，再依次拍上炸粉、蛋漿和炸粉，手法要輕柔，否則炸皮太實就會影響雞肉的口感，難怪做出來比過去吃過的炸雞都要好味。

炸淮山條 爽「趣」香糯

另一款同樣外貌平平但一試新奇的就是Japanese fries，以為是七味粉薯條？錯。原來是炸淮山條，新鮮淮山切條後要先浸醋水，避免變黑，印乾水以少許粟粉灑面再炸脆。沒有薯條的粉粉質感，較爽身，帶香糯，很有趣。淮山是日本人常用食材，薯條則是美國飲食文化的代表，將兩者結合，正是Brooklyn Yakuza的風格，果然是招牌菜，一人獨吃一碟也不過分。

鱈魚忌廉汁交融 芽菜添口感

照燒汁鱈魚很多人都吃過，但大廚今次竟然用來配芽菜枝豆忌廉汁，是否很有新鮮感？黑鱈魚用照燒汁醃上半天，待魚肉完全吸收再焗香；另外將魚湯、忌廉、芽菜和枝豆用煮意大利燉飯的方式做出濃濃帶奶香的醬汁襯底。魚肉肥嫩，與香滑的忌廉汁本來就很夾，再吃到脆脆的芽菜，一道菜有多種味道，不錯！一邊食，一邊飲杯雞尾酒，如能碰上有唱片騎師駐場打碟，聽聽日式及美式的嘻哈音樂就熱鬧極了，一時間可能分不清自己處身Brooklyn還是新宿街頭。

■Brooklyn Yakuza

地址：中環雲咸街29號LKF 29

查詢：2866 1034

註：設加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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