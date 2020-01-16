本地薑：港產Lolita衣飾$200起 可自行設計圖樣

Anna本身在工廠做製衣，因為大女兒念書時與同學們都喜歡Lolita，Anna便嘗試為女兒縫製衣服。當年Lolita市場很小，沒有工廠願意大批生產，她看到香港少女所穿的Lolita服飾都不夠漂亮，質素又參差，參考日本的設計後便開始自家製作。由於成本低，售價亦相對便宜，有了一定貨量和客源後，Anna便在樂富街市找個檔口，上午回工廠上班，下午到街市看舖。後來她覺得店子設於街市格格不入，曾搬到觀塘小商場中，高峰期曾擁有1000多平方呎的商舖，內裏有車衣場，也有闊落的試衫空間。

很多客人喜歡到Anna House，主要因為價錢相宜，最低200、300元便有交易，學生來買的話Anna更可能給予特別折扣。現時，Anna除了自己設計Lolita服飾和配件，也會為客人製作訂製裙子，很多人喜歡在設計圖樣後，再買布料給Anna作最後的工序，如果訂單不多，一般約兩星期便可以起貨。

10多年來，Anna見證着本地Lolita潮流的轉變，「香港最初只有一兩間店，因為成本高，索價要上千元一套。有些人有親友在內地設廠，或會設計後交給他們去做」。後來漸漸多人認識Lolita，客人會一個帶一個前來。每逢暑假就是高峰期，家長會帶孩子前來購買。在疫情前，客人來自四方八面，除了香港，也有美加、澳洲等，近年因為疫情，加上多了來自不同國家的牌子湧現，客源也相對減少，「上月舉辦Lolita CatWalk後又好像多人談論了，如有足夠宣傳，銷路也一定會增加」。

IT男設計天馬行空

除了Anna House之外，香港Lolita設計師還有JW。他是因為喜歡日本漫畫《薔薇少女》其中一名角色的衣飾，從而開始研究Lolita。從事IT工作的他說，設計Lolita跟繪畫一樣，沒有既定框架，可以天馬行空自由創作。2017年開始，他在Lolita市集出售原創畫冊，去年更把畫冊實體化，設計出富有個人特色的Lolita裙。

「我完全沒有做衫經驗，絕對由零開始，於是問朋友意見，如畫圖後到哪兒造布、尺碼如何衡量等。原來，做衫是和想像有出入，因為繪畫只需顧及構圖，但做衫就要有一定規格。所以，自從第一條Lolita完成後，我的畫風也有點改變，不再天馬行空。」

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