中國當代藝術 M+如何表述？

M+在2012年與瑞士收藏家烏利．希克（Uli Sigg）達成「半捐半賣」協議，M+以1.77億元獲得他的1510件中國當代藝術品，當時此形式備受質疑。希克藏品在M+網站被形容為「已知最全面的中國當代藝術紀錄」，再翻查西九文化區曾於2013年網頁交代的M+的收藏政策，如此形容︰「希克藏品被公認為中國當代藝術世界中規模最大、種類最齊全和最重要的收藏。作為第二重點發展的收藏區域，這批藏品將成為M+未來發展的衆多『種子』藏品之一，以建立一套多元敘述方法去記錄20及21世紀的中國視覺文化。」

公共資源購藏 作品應反映現實

廣東時代美術館學術副館長蔡影茜早前接受訪問，以內地美術館策展人身分談她對M+的期望。她指出︰「M+是中國少有的，能以公共性的立場購藏、儲存及研究中國當代藝術，並通過主題展覽和永久陳列（permanent display），結合網站上的詳細資料，將館藏知識公開化的博物館。」翻查資料，上海當代藝術博物館（PSA）為中國第一座公立當代藝術博物館，其館藏主要以門票收入添購，或透過為個別藝術家的藝術生涯作研究，游說他們捐贈自己的代表作，至今仍只有小量藏品。廣東美術館作為國家級美術館，每年獲政府撥款資助購買近當代藝術，但蔡影茜認為中國當代藝術非他們的收藏重點。

蔡影茜工作超過10年的廣州時代美術館，與內地大部分收藏中國當代藝術的美術館一樣，皆為民營博物館。雖然如中大文化管理課程助理教授陳蓓所說，不少內地當代藝術美術館有不錯的館藏、展覽或社區項目，如何香凝美術館、龍美術館、紅磚美術館、上海喜瑪拉雅美術館等，還有數年前易手，位於北京的尤倫斯當代藝術中心，但蔡影茜認為大部分民營美術館缺乏資源，無法有系統地收藏、管理和展示中國當代藝術品，策展時只能舉辦短期及主題性的展覽，往往缺乏上文下理。

獲香港政府撥款17億元購買及管理藏品的M+，蔡影茜認為應該能做到「由公共性出發進行收藏」，並不似民營博物館，收藏家以私人收藏建立美術館，藏品可以隨時出售，M+需對公眾負責，倫理上並不可隨意買賣館藏。蔡影茜同時表示，有公共性的藝術收藏，理應站在當下看歷史，館藏能反映現實的複雜。她指廣東時代美術館亦曾做以中東局勢為主題的展覽，並說︰「美術館有責任將公共的回憶、公共的反思，藝術家的作品和表達呈現出來，但私人收藏家沒有這個倫理上的考慮。」

中國近代40年 「沒迴避重要議題」

M+開幕後觀眾關注的作品包括有影射六四事件、內地藝術家王興偉的畫作《新北京》；以及未見於展廳的艾未未的《透視研究》系列，但他的陶罐裝置藝術《洗白》及錄像《長安街》可見於展廳。以策展角度理解，展覽分為兩部分，分別採用「編年史」策展方法，及以「圖像和文字」作專題展覽。在「編年史」的部分，從美術史和中國近代史上重要的事件，展示當代中國藝術的40年，館方把希克藏品的時代背景如此劃分︰展覽中最早的時間點在1970年代，展示文革期間的地下藝術運動，藝術家如何回應官方的革命現實主義，並於文革後得以展出，例如無名畫會及星星畫會的作品，是為日後實驗藝術發展的基礎，可說是展覽以此作為中國當代藝術的起始點。到1980年代，以藝術運動「八五新潮」為主展覽軸，展出大量1989年2月「中國現代藝術展」的作品，該展是中國前衛藝術家首次在官方展覽中設展，但因藝術家肖魯對自己作品開槍的行為展演，展覽被迫煞停，是中國當代藝術史上的重要事件。之後在1990年代的部分，則先交代1989年天安門事件及柏林圍牆倒下、蘇聯解體等背景，介紹政治波普此常見中國當代藝術手法，以及內地藝術家如何慢慢進入全球市場，並「以作品思索文化身分、傳統和歷史」等。2000年代的解說指都市化現象成為藝術家靈感來源，中國當代藝術如何於國際雙年展及博物館中嶄露頭角。而2010年代後作品因社會貧富差距變大等原因，藝術家由政治題材轉向創作有關日常生活作品的背景。

社會學學者莫哲暐相信藝術品能反映時代，並以某些展品為例，藝術家梁碩的雕塑作品《城市農民》便反映內地城市化過程中，農民工被迫移入城市時不適應的窘態；張培力的《水 ——《辭海》標準版》，請來國營電視台主播邢質斌，朗讀字典中以「水」字開頭詞語的定義，M+此藏品的網上簡介指邢質斌在天安門事件中負責發布政府公告，藝術家透過挪用官方電視台模式「質疑國家對語言和溝通形式的操控」。他從社會政治角度看，認為展覽沒有避開內地最重要的事件和議題，例如六四事件對自由社會的重挫，又或女性和環保議題等。

藝評人：盡快收藏本世紀作品

藝評人約翰．百德（John Batten）參觀展覽後，認為希克的館藏能反映文化大革命後中國當代藝術開始發展的年代，但如要使中國當代藝術館藏更為完整，需要盡快開始收藏本世紀的作品；而現時展覽策展相對簡單，方便展示希克藏品，他認為將來應有更多不同層次的專題，如北方及南方的中國當代藝術特色。另外展廳間的聯繫相對較少，如另一展覽「博物館之夢」介紹的4名先驅藝術家馬塞爾．杜尚（Marcel Duchamp）、約翰．凱奇（John Cage）、小野洋子（Yoko Ono）、白南準（Nam June Paik）等都對希克藏品的中國藝術家有影響，應可連接起來。另外，莫哲暐亦認為在M+香港與中國藝術的部分相對分得較開。

陳蓓仍未有機會參觀M+，她以其專業知識，指出香港在中國當代藝術發展佔有重要位置，如1993年在香港藝術中心的展覽「後八九︰中國新藝術」，由策展人張頌仁、中國藝評人栗憲庭及時任香港藝術中心展覽總監何慶基策劃，乃中國當代藝術進入國際市場的里程碑；她亦說希克藏品中較少水墨，而香港的新水墨運動亦為當時內地的水墨藝術發展帶來影響。

藝術市場亦為另一焦點。在開幕典禮上，特首林鄭月娥除了指出十四五規劃中的「中外文化藝術交流中心」，在介紹M+後特別提到Art Basel及Art Central等藝博會，香港是全球第二大藝術品拍賣市場，在2020年香港藝術品、收藏品及古董進出口總值高達336億港元。蔡影茜指出中國當代藝術是非常依賴市場，只有能在市場生存的藝術家作品才得以保留，較國際化的香港市場「內向」。陳蓓說香港市場因法律制度、交通基建、稅制等而較內地成熟，藝術市場亦是重要的經濟動力。M+的開幕會否帶動中國當代藝術市場，將是未來重要議題之一。

【從M+到亞洲藝都系列之四，完】

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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