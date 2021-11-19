變奏茶記café 豉椒蛋治配烏龍鴛鴦

Coffee or Tea位於物華街，店子面積不算大，但開揚光猛，最有型是一列望街的摺窗，看裝修絕對是打卡café無異。翻開餐牌，竟然找到西多、沙嗲牛肉麵、焗豬扒飯……除了熟口熟面的選擇，亦有些新奇配搭，比如：豉椒蛋三文治、花膠雞絲米通粉。前者將豆豉辣椒磨成蓉當牛油塗在多士上，夾上用日本蛋煎成的厚玉子。想不到玉子與豉椒如此搭配，一濃一淡，馬上為蛋治點睛。

花膠通粉爽滑 梳乎厘「雲」藏蛋黃

至於花膠雞絲米通粉則是老闆心水之作，專為夜蒲及宿醉未醒人士而設。加了薑絲杞子的雞湯底，喝起來暖胃溫和，配上爽滑花膠，以及用米漿做成的通粉，盡吸湯汁，入口滑溜，吃罷元氣滿滿。還有好看又別緻的雲朵多士，以意式拖鞋包Ciabatta炮製，抹上鹹牛肉或餐肉碎，綴以低溫慢煮過的蛋黃，以及如浮雲輕軟的梳乎厘蛋白，撒少許喜馬拉雅山岩鹽調味，連葛民輝吃過都大讚。

先旨聲明，這間升呢版茶記暫不設常餐、午餐，食物和飲品都是單點。飲品有很多新奇配搭，首推烏龍鴛鴦，就是將炭焙烏龍茶混日曬巴西SOE（Single Origin Espresso）中度烘焙的咖啡，經過日曬處理的咖啡豆，帶一股天然的香甜，與清香的烏龍一拍即合，店家更以高腳杯盛載，賣相有型。先聞香再細味，差點以為自己在品酒。另外一杯「椰子污糟」亦是心水推介，椰香清幽，中和了咖啡的苦澀，卻保留了啡香，適合怕苦又想飲咖啡的朋友。順帶一提，小店門外有排櫈，對正老區的唐樓群，加上物華街車水馬龍的喧鬧，初冬的日子，適合坐在門外看看街景、歎歎咖啡，享受觀塘新舊交融的熱鬧繁華。

● Coffee or Tea

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM2 1樓101號舖（正門設於物華街）

查詢：2618 1180