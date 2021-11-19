南非×香港大廚 玩創韓式麵食 鮮甜人參雞湯 特製蛋麵加分

多數人開餐廳都選擇開揚亮麗的裝潢，招牌大大，以吸引客人注意；偏偏DAM:A麵吧的幾名外籍老闆卻喜歡低調，選址海味臘味店林立的老區西營盤，黑色門面，掛一幅厚厚布簾，招牌也欠奉，極為神秘。說是麵吧，其實不太確切，麵食只佔一小半，另一大半則是小食。由於其中一名老闆是韓國人，因此以韓式麵食為招牌，試業初期，暫供應3款麵，包括2款湯麵、1款撈麵。

足料牛骨湯 南非和牛味濃帶甜

最多人點的就是人參雞湯麵（Sam Gae），每日以新鮮人參及十多隻原雞熬足大半日而成；而配湯的雞叉燒，以新鮮黃油雞髀、雞胸肉慢煮捲成，特別軟嫩。飲一口雞湯，鮮甜得很，雞味甚濃，飲罷一碗亦不覺口乾，足見真材實料。至於麵條則是特別請本地麵廠按要求打製，幼身蛋麵與雞湯甚是匹配，吃出幽幽蛋香。

另一款牛骨湯麵（Sullung），味道相對較重。10公斤牛骨熬足3日將精華釋出，湯頭奶白，呷一小口已嘗到牛肉獨有的羶香，是在韓國旅行時吃過的牛骨湯味道。配料亦豐富，有齊牛腩、牛筋，最特別是有兩片生的南非和牛肩里脊肉。不說不知，原來南非也有和牛，牛種和澳洲和牛差不多，不過油花較少，肉味更濃。全因大廚之一Waheeb Abrahams來自南非，才能夠將這種坊間少見的貨色引入。全生的和牛片，入口很嫩，肉質輕微帶甜，與白拉麵傳統的麵粉香很搭配。

若自問是重口味人士，那就不能錯過辣雞撈麵（Spicy Chicken）。將雞髀肉切碎，配合港式炸醬做法，與葱絲、大蒜絲、花生、飯素及本地生鴨蛋，連同花了3小時熬製的雞骨汁豉油混和同吃，選用粗身彈牙麵條，掛汁力強，一滑入口，香辣有勁，煙韌有咬口。

低溫慢烤羊肋 韓式吃法添冶味

麵食選擇不多，幸好有多款特色小食。店子取名DAM:A，其實是來自韓文發音，寓意「將多種美味放進碗裏」。兩名大廚在構思小食餐單時，就是以分量少少、味道特別為宗旨，每種都是大廚全新原創，滋味只此一家。南非籍的Waheeb Abrahams擅長燒烤及煙熏肉食；至於本地薑林子青（Kevin）就曾於韓式餐廳工作，兩人各自施展看家本領，將經驗融入菜式當中。好似Lamb Kalbi就是非常有特色的小食，嫩滑的澳洲羊肋肉低溫煙熏烤焗6小時，羊肉香羶，卻又不失彈性，鋪上紅黃相間的紅菜頭片，撒上自家製的葱油和辣醬，跟隨韓國人口味以芝麻葉捲着吃，肉香細緻，脆口帶點點微辛。

精彩的還有牛肉他他（Beef Tartare），相比其他地方，這裏配料特多。南非和牛肩里脊肉切粒後，混和乾葱、醃青瓜、辣椒、蘋果洋葱豉油、自家製的紫菜醬和鹹蛋黃啫喱。鹹甜酸辣集於一身，搽在墨汁西米脆餅上吃，香酥鬆化。還嫌不夠？不妨加少許烘香的鹹蛋黃碎，更香更冶味。還有炸豆腐亦很特別，切成丁方，以脆薄外皮包住滑滑豆腐，配上紫椰菜絲、醃乾葱、蛋黃醬撈過的沙律，清爽酸脆，用來下酒最好。大廚稍後將設計每日限定小食，用來配搭清酒，一邊飲一邊食，一樂也。

● DAM:A

地址：西環西營盤皇后大道西110號地舖

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註：設加一

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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