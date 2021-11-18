Louis Vuitton 張曼玉電影造型 吸血鬼穿梭時空

來季LV的設計就正正與Maggie扯上一點關係。還記得張曼玉於1996年為前夫導演Olivier Assayas演出的法國電影《女飛賊再現江湖》（Irma Vep）？事隔多年後，HBO把這部電影重拍成劇集，而當中的部分服裝，正是由Nicolas Ghesquière操刀，他亦順理成章以穿越時代的吸血鬼形象為季度主題。《女飛賊再現江湖》的靈感取材自Louis Feuillade於1915年執導的無聲電影系列Les Vampires，Nicolas Ghesquière把當中吸血鬼穿越時空的概念呈現，按照處身的時代而改變，同時保留一絲古典味道，電影中盛大的舞會場面正是靈感來源之一。從天橋上可見汲取自19世紀舞會的華麗元素，像是浮誇的裙撐、燕尾服設計等，在面料運用上，更刻意用上現代日常的布料，並且加入誇張墊肩剪裁，配搭輕便的牛仔褲，塑造出過去與現代的衝突感，成為一種穿梭時空的設計方法。另外，吸血鬼造型中常見的披肩為系列增添戲劇感；部分的黑色皮革服飾，更讓人想起張曼玉於《女飛賊再現江湖》中，極為纖瘦的連身衣女賊造型。

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