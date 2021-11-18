Valentino 時裝與街頭接軌 經典元素富現代感

【明報專訊】漫長的疫情，打亂了很多人的生活常態，昔日的社交活動少了，大家又有多久沒有穿上「飲衫」示人？面對當下的轉變，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli透過設計意念來擁抱新世代、新世界，讓時裝與街頭接軌，他認為時裝要被人穿在身上、走上街頭，才是其真正的意義。因此她特意選址巴黎聖殿市場（Carreau du Temple）舉行時裝騷，將舞台延伸到街頭，讓一襲襲華衣美服被大眾「看見」。