Love Brings Love 向Alber Elbaz致敬

【明報專訊】Alber Elbaz給我們最深刻的印象似乎是他在Lanvin的日子，他把品牌帶到前所未有的高峰，那種帶點浪漫和幽默的法式優雅，至今依然無人能取代。不過自Alber Elbaz 2015年離開Lanvin後，無論是品牌還是他本人都像從高峰下滑，風光不再。直至去年Alber Elbaz與歷峰集團共同創立品牌AZ FACTORY，以全新姿態再戰江湖，並在今年1月以短片形式發布首個系列。