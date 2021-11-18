Chanel 重現1980s舞台魅力

系列發布當日，Vivienne Rohner拿着相機拍攝的黑白照成為表演場地的大布景，帶出Virginie Viard為系列營造的氛圍。「相機很奇妙，攝影姿態很性感，勾起我不少回憶。回想1980年代的時裝表演，模特兒會在搭高的天橋上展示新裝，台下相機鎂光燈閃個不停，快門聲響個不停，我想重拾這種氣氛。」

選址於巴黎大皇宮的時裝騷，確實搭建了當年那種時裝天橋，大量攝影師在天橋下拍攝，模特兒的「貓行」方式跟1980年代的一樣婀娜多姿，直播期間不時插入攝影師「低炒」角度拍攝模特兒的黑白照，彷彿把模特兒的一顰一笑凝住，令時裝騷重拾那種萬人景仰的魅力。

時裝騷配套如此完善，但衣飾才是主角和懾人魅力的源頭。系列開首的多套黑白泳裝造型，穿得模特兒性感時尚，看得人心猿意馬；緊接的珠片花呢套裝、粉紅或淡紫色軟呢短裙、魚網半截裙、外套點綴彩色鈎織物或牛仔布料，到最後以大量印花和黑色點綴彩色的雪紡裙裝等，令人目不暇給。

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