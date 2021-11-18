Prada 完美示範less is more

來季是Miuccia Prada與Raf Simons共同創作的第3個系列，兩人的合作作品一季比一季出色。來季系列有大量精簡衣飾，當中以一組淨色絲質半截或連身短裙最驚為天人，它們以看似輕巧的剪裁，於短裙邊留下一條長長裙尾。例如將一條長及腳踝的貼身裙向上螺旋剪開至臀部位置，再打上一個類似領帶三角結的長條狀裙尾；或於臀部位置剪裁出一個大蝴蝶結的裙尾；又或是在背部把後領到腰間的布料外翻而形成的裙尾等。相同的剪裁手法亦見於一些裙裝的正面，就是在方形領口邊把布料向外翻成的三角形裝飾。類似前後反轉穿的連身裙，背部的鈕扣開至腰與臀之間的位置，露出性感的背部，同時微微露出穿在裏面的另一條短裙。可以說系列的裙裝都以看似不着痕迹又簡約的剪裁呈現強烈的設計感，令外露的長腿既性感卻也透出點點知性美，是less is more的美學典範。另外有幾個長裙尾的短裙造型，上身是真空穿上厚重的皮褸，令原本的性感飄逸平添矛盾之美。

系列另一亮點是把乳房形狀浮雕呈現於頗為男性化的有領上衣或粗針織毛衣之上，雖然身體沒有外露，卻展現出另類性感。而經過多季經營的Prada三角標誌，來季有一個微微隆起的版本置於恤衫或衣襟上，感覺較低調內斂。

今次時裝騷是首次在米蘭Fondazione Prada的Deposito大廳和上海的Bund 1畫廊同步舉行，兩地互相呼應，可見品牌依然看重中國市場。

文：溫兆明

編輯：梁小玲

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