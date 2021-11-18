Balenciaga Simpsons一家擔當模特兒 短片幽默搞笑

【明報專訊】Balenciaga的2022春夏系列發布分為兩部分，第一部分是品牌好友和模特兒踏上紅地氈，有如荷李活明星名人進場觀看首映的墟冚場面（當中的確有不少真實的明星名人），既是貴賓進場的photocall，又是一場時裝騷。一眾攝影記者大聲叫囂，貴賓識趣微笑擺pose，連帶工作人員謹慎行事等，都令場面與真實的首映禮無異。貴賓均穿上來季新裝出席如此隆重場合，當然亦少不了浮誇而風格前衛的晚裝，另外亦有品牌簽名式的街頭服和日常服，輪廓多變，從極纖瘦到超大到不成比例的都有，加上不經意的做舊做爛細節，Balenciaga絕對是當今時尚界至為反叛型格之選。