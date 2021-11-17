看設計學院畢業展，特別是Design Academy Eindhoven的，總會有種設計師以拯救世界為己任的感覺。學院自Lidewij Edelkoort 1998年擔任總監開始，便以社會而非商業為依歸，其後總監一職換上新人，Contextual Design、Social Design學部相繼成立，再到現任設計總監Joseph Grima成立Geo-Design學部，都保留了這種詰問社會的精神。今屆畢業展雖然在疫情下出發，但作品大多能在這種逆境下保留設計師應有的救世純真。作品總括而言有幾個大方向，例如工藝再發現、改善大環境等，但除了點出大主題外，設計中亦多了貼地的實用成分，不流於純粹發問而帶來解決方案。

工藝再發現

工藝成為不少品牌的踏腳石，但彷彿與科技掛帥的世代脫節。今屆畢業展內，可以找到不少以工藝為基礎的作品，並與科技結合。

改善大環境

疫情爆發，大多認為是大自然對人類所作所為的警號。今屆有不少作品以環保為命題。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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