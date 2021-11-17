東洋酒商聯手協商 日威新規範 打擊取巧貨

近5、6年來，日本從南到北都有不少新的麥芽蒸餾所成立，然而大部分仍處於起步狀態，已開始發售作品的約有厚岸、長濱、靜岡、津貫和嘉之助等寥寥數間。這些新酒廠首次有作品推出市面就被搶購一空，即使味道上可能因為年份不高，或整體規模不大，仍有進步空間，不過至少品牌都非常用心經營，從建立到生產皆十分嚴格。但我們今天的主題並不在此，而是市面上突然出現另一批所謂的「日本威士忌」。

何謂「偽日威」？

其實沒有大家想像的那麼恐怖，至少酒是真的可以喝，只是因為「酒稅法」法規上對生產及標示的指引不夠清晰，令一些不是在日本製造，或生產方法跟我們認知中的威士忌有別的酒類作品，也能夠稱作「日本威士忌」。對於一些了解不深的消費者來說，就很容易被包裝誤導，買下這些類似的作品。

「偽日威」其中第一大類是指從國外收購其他正規酒廠的原酒作品，回到日本後再調合和裝瓶。來源很多都是蘇格蘭、美國、加拿大等傳統威士忌出口大戶，當然不是全部都很昂貴，像以往到日本旅行時，大家很可能在逛酒舖或便利店時看到一些以漢字命名的「威士忌」，甚至一些廉價超市都有所謂自家品牌的作品，反正這些便宜作品很多時都只是拿來調highball，所以大家也沒太在意。直到近3、4年，多了一些看起來包裝豪華，設計也充滿日式風格的高年份「日本威士忌」，在百貨公司、免稅店，甚至是在國外以天價出售。

製作原料、方式與日威不同

另一種是生產方式跟我們認識的單一麥芽威士忌有異的作品。例如有一些以燒酎，或生產泡盛為主要業務的酒廠，也曾推出一些陳年過的所謂威士忌作品，雖然從廣義來說只要是用穀物製作的蒸餾酒都可以稱作威士忌，但始終原料未必是麥芽，大多只作單次蒸餾，而所用的木桶素材也不同，口味上和我們平常喝的威士忌有很大分別。這一類「偽日威」很多時候反而在日本找不到，而是在國外嘗試吸引一些對日本作品有興趣，但不熟悉此道的飲家。

另外還有第3種甚至不是在日本生產，這些看起來像日本包裝的威士忌，有時你在歐美的超市，甚至上網購平台隨便找一下都找到，但瓶裏裝的實際是什麼東西就不得而知了。

為防止這些胡亂標示的作品影響日本威士忌的聲譽，包括Nikka和Suntory等大集團在內的82間正規生產商，在今年初透過「日本洋酒酒造組合」商議出新的標示指引，並於今年4月開始實施。據指引要求，生產、陳年、裝瓶都必須在日本境內的蒸餾所進行，並以麥芽和當地的水為原料，才可以稱之為「日本威士忌」。

帶頭定義日威 修正標示

有趣的是，幾個大集團的單一麥芽是在同名的酒廠中生產，但一些較基本的調和威士忌，原來有不少都混入了其他國家作品。在新指引實施後，這些品牌在他們的官方網頁及其後的宣傳上，已修正相關標示。

雖然協議不是一條正式的法例，只對該會屬員生效，但至少他們肯帶頭具體定義日本威士忌，修改標示，對消費者來說無疑是一好事。其實如此亂象又豈止在日本發生，包括酒在內的不少「香港品牌」也有類似的狀况。作為一個普通消費者，也只能夠表示無奈。

● 知多啲

2021年「日威」新指引

原材料：僅限於麥芽、其他穀物以及在日本境內提取的水，麥芽為必須使用的材料

製作：糖化、發酵和蒸餾必須在日本境內的蒸餾廠中進行，蒸餾後的酒精度必須在95%以下

熟陳：蒸餾所得物必須放入容量不超過700公升的木桶內，並且在日本熟陳至少3年

裝瓶：必須在日本境內裝瓶，裝瓶時的酒精度須為40%以上

其他 ：可使用焦糖色素調色

● Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com