論盡教育：日日都賣廣告的學校

學校賣廣告的方式不同往日。以前學校不敢、也不屑賣廣告。學校不同商品，如果以商業手法宣傳，家長會將之歸類為「學店」，「學店」的老闆們又知道宣傳重要，只好趁學校招生期間在報章附帶宣傳。一方面列出報名和考試日期，順帶說校風如何嚴謹，讓內容看似招生通知，而非讚花香的洗腦。一句講晒，「學店」老闆們認為打鑼打鼓賣廣告，讚花香會令家長反感，倒自己的米。

昔日宣傳學校要迂迴曲折

曾有兩間昔日頗具規模、財雄勢大，現在已結束了的「學店」，別有宣傳方法：刻意收錄一些有體育專長的學生，如游泳、籃球、足球、田徑，以獎學金名義給予津貼，學業成績優劣不在考慮之列；務求他們在學界運動時獲得冠軍，報章大字標題「XX學校陳大文100米自由式冠軍，榮膺今屆飛魚」。學校名字見報，雞乸咁大隻字，坊間稱這些為「職業學生」。「學店」老闆如此迂迴曲折宣傳，避免以廣告形式出現，無非唔想直接將學校當商品看待。以「盜亦有道」去形容略嫌誇張，間接顯示即使為了牟利辦學，出手仍有分寸，不若今時今日有些學校赤裸裸擺明車馬日日賣廣告。

不將學校視為商品 不將學生視為顧客

有人話家長不是懵人，會分得出哪些是真辦學，哪些是刮龍學店，有麝自然香，唔使搵人扮訪問，唔使日日在facebook賣廣告。唉！太平山望下來，真係好多老襯！你幾時見過男女拔萃、聖保羅男女、喇沙、聖瑪利、華仁在facebook自吹自擂？你要行到學校門口才見一塊2呎×3呎寫着校名的銅匾。這叫格調、自重、自信。要借廣告將60%吹大為200%是失格、失儀、失信。香港學校大致分四類：官立、資助、直資、私立（包括國際學校）。辦得好的官立和資助學校不少，直資辦得有特色的也很多，私校雖然生存不易，大都仍能保持格調，不將學校視為商品，不將學生視為顧客，王師奶對它們心存尊敬。

賣廣告的一定不是好學校？一定是學店？王師奶不作如是觀，可能他們也努力辦好學校。時勢對辦學不利，很多家庭移民，教育局宣布學生人數減少，連收生不足的官立學校也會停辦，資助學校會縮班殺校，直資也面臨困境；私立掙扎求存的壓力更大，因為沒有公帑資助，一分一毫的支出都靠學生的學費，小婦人了解和同情。王師奶耿耿於懷的是，認為辦學是崇高事業，具文化傳承的使命，不能將之視為商業行為，吹噓、催谷不單是降格、欺騙，更是對教育的侮辱。

文：王師奶

（不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]