辣媽CEO：給22歲兒子的信

人生變數 措手不及定沉着應對

如果不是疫情，你今年應該已經畢業了！但就是因為疫情，你決定向大學申請延期留港，造就了「SON級推介」的誕生。和大學未畢業的你攜手創業，是一個我發夢都沒有想過的可能。所以人生，實在有太多可能，變數變化誰都沒有辦法預測。關鍵就在，你是被殺一個措手不及，不知如何面對；還是把握、掌握每一次改變的機遇，即使不能立即扭轉乾坤，但沉着應對，兵來將擋，水來土掩，否極一定泰來。記住，不要問只要信，阿媽的說話一定對！不是因為我聰明絕頂，相反，是因為我聰明反被聰明誤，撞板多過食飯的經驗累積而來。

最後一年的英國大學課程，你說不回去完成學業，一點也不在乎。如果香港業務有發展，你認為留在香港和我繼續打拼更實際。知子莫若母，你口不對心，我一眼就看穿！我知道你非常享受在英國讀書的日子，和一班波友同學，一齊打波食飯、吹水打機，每次講起，你都打從心底裏笑出來。之所以說不在乎，無非為了安撫我，不想成為我的負累，不想加重我的負擔。兒子生性，母倍感安慰！

最緊要有真材實料

講起上來，你的確一世夠運，不過記住，運氣行不了一輩子。人有三衰六旺，月有陰晴圓缺，最緊要有真材實料，硬橋硬馬真功夫，不管什麼風浪，你都有本事撐得住，站得穩。你是一個運動員，輸得起放得低，贏得起放得下，這兩句說話，對於話頭醒尾的你，我毋須多費唇舌講解，我知你會明白，我想提點你的是什麼。

所有夢想，在達成之前都遙不可及。遠大宏大的理想，低頭苦幹用行動實踐就好了，用結果代替說話，用成績證明自己。你不需要啦啦隊，更加不需要任何人的認同來增加你的自信。好好善用你的個人魅力，我指的不是你生得俊俏，而是你很有人緣、親和力，再加上親力親為，「SON級推介」交給你，我很放心！你有能力把這盤生意這個品牌發揚光大，你的目標心願，媽媽會不斷鞭策你，你的志向夢想，媽媽會竭盡所能成全你。

熱切期待見到23歲更精彩的你！早啲唞，聽日一早起身返工，天道酬勤呀，阿仔！

文：張慧敏

（資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。）

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]