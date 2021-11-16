半個瑞典人：今天不是最後一天

早晨3題：

我今天睡醒感覺如何？

我喜歡今天窗外的什麼？

我今天最期待什麼？

中午2題：

我今天特別想吃什麼？

我喜歡今天的進展麼？

晚安1題：

我今天最開懷的是什麼？

平靜安然又一天

我今天的答案是這樣的：

早晨：今天睡醒後仍想繼續睡，起來見到窗外大樹掛着零落樹葉，好美，我期待今天太陽照耀，就一定出去散步，看看沿途其他大樹掛着的零落樹葉。

中午：散步去圖書館，回途腳踏黃葉紅葉，一直想着食雞腿，今早醃好了，稍後回家放入焗爐，再調一碗茄汁蠔油醬便行，早上工作緩慢不要緊，星期一嘛。

晚安：今天最開懷的是平靜安然又一天。

只有今天實實在在

明天呢？明天再自問自答這321題，後天一樣，大後天繼續。記得的話，養成習慣，每天3回，自問自答。如做運動、如祈禱、如念經、如呼吸。

好快地或者慢慢地就曉得，日子一天一天過去，好日子壞日子一樣過，過完就過去。

過了這兩年，回頭無顧，前瞻無味，只有今天實實在在。北國瑞典的天空，跟你抬頭的一樣，時藍時灰。腳下的黃葉紅葉，好快地會變枯，慢慢地會分解。

今天這篇是我在《明報》第89篇親子專欄，也是最後的一篇。撰不着長篇回顧，不如摘下點滴，任細水長流。

文：周游

（移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]