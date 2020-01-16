多元導航：運用ICC與子女健康上網

家福會的網絡教育及輔導服務，還有一直舉辦的很多家長小組，都是以「ICC親子管教方程式」為基礎。什麼是 ICC？「I」是Involvement——參與型、「有傾有講」的管教模式；「C」是parental Confidence——提升家長的管教信心；另一個「C」是Cohesive family relationship——和諧的家庭關係。我們研究過千多個家庭數據，發現當家庭有ICC這3個元素，子女便能更健康上網。

家長一齊「食雞」睇鬼滅

為了令家長不懼怕年輕人的網絡世界，我們小組的家課會請家長跟子女學習他們上網喜歡做的事。因此有家長跟子女學玩網上遊戲「食雞」，一起看動漫《鬼滅》，也有一齊追星、看YouTube和遊戲直播。家長發現打機原來好不容易，孩子為了打得好，要做很多練習和準備，當中也能滿足孩子的成長需要，例如網上得來的成功感就比學校來得多和即時，又可以和網友間建立歸屬感、傾心事。

有家長回想起自己近年已很少和孩子開心暢談，平時「傾閒偈」都帶有目的，對家庭關係和管教無幫助。記得有個自稱羊羊的媽媽，本來因小兒子沉迷上網，所以暑假特意前來參加我們的小組，其間卻遇上大女兒出了狀况，修讀幼兒教育的女兒突然告知已經申請退學。羊羊說，本來以自己的性格，一定會質問和罵女兒，並叫她取消退學，但這次羊羊選擇心平氣和，嘗試和女兒傾一場心事。結果出乎意料，女兒除了講出很多羊羊從未聽過的上課辛酸經歷，亦表達對未來的迷惘，她想嘗試出來工作。後來，這個女孩子也順利找到一份銀行工作。

和孩子傾一場心事

我又記得以前處理過一個家庭個案，女兒受網友影響，經常在外通宵流連，母親無計可施，於是決定走進女兒的世界，跟她一起追韓星，結果二人重啟對話之門；也有爸爸見到兒子打機就氣憤，經常和兒子動武，家人要多次報警求助。直至後來，爸爸才發現兒子沉迷上網背後另有原因，原來他在學校很不如意，也和同學格格不入，唯有靠上網消磨時間和解悶，因為他只有這班網上朋友。

家福會有追蹤參加過我們小組的家庭，從問卷調查發現，不少家長都表示家庭關係好了，他們掌握多了孩子的網上世界和內心世界，孩子也更願意和家長傾談。如果家長或年輕人有上網的煩惱，也可以致電或WhatsApp我們的熱線5592 7474。

文：吳浩希（香港家庭福利會高級經理（青少年服務）、註冊社工）

（香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]