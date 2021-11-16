潮媽寶典：投行高層的親子方程式

學霸媽媽 不追求學霸兒子

「滿天星星，寥落的燈光，我耳中只有籃球空心入網的聲音。」已故籃球巨星高比拜仁如此描述凌晨4時的洛杉磯。對於要強的張誼來說，曼哈頓的清晨和夜晚也是再熟悉不過。回憶在華爾街投行工作的時間，她幾乎每天都是日出而作，日落未休：「紐約的冬天白晝特別短，我每天早上7點到公司，天沒亮就出門，晚上8、9點才伴着街燈回家。曼哈頓的摩天大樓鱗次櫛比，交易員的辦公室又很封閉，我一整年幾乎沒有見過陽光，過着山頂洞人般的生活。」

努力是張誼幸福之門的鑰匙，即便已成管理層、孩子的媽媽，她仍努力地成為更好的人。工作之餘，還在修讀哈佛大學的研究生遙距課程：「前段時間，正值期末考試，兒子發高燒，我一邊照顧他，一邊溫習，精神高度緊張，晚上幾乎沒有休息。最後孩子病癒而我高分通過，才緩過神來。」這就是當媽以後，我們總會經歷的情緒──掛心、擔心、操心，但只要孩子好起來，所有事情也跟着好起來。作為學霸媽媽，張誼對兒子學業期望沒想像中高：「學霸未必比學習成績一般的人開心，學業上我不苛求兒子，人生的真諦應是開心過好每一天，希望他將來是一個正直、快樂、善良的人。」

做時間的朋友 注重培育專注力

環球金融領域瞬息萬變，張誼的工作強度大、應酬多，為了兼顧事業、學業和家庭，她努力地做時間的朋友：「我盡量把所有和客戶的應酬安排在午飯時間。下班後直接回家，珍惜每晚7至9時的親子相處黃金時間。我們一起吃飯，一起看新聞，飯後一起racing car。和兒子一起讓我重拾童年的快樂，什麼都不用想不用考慮，是我的減壓方式。」

多年在金融圈打拼，每天要處理天文數字的交易，張誼希望藉此融入孩子的教養：「我很在意培養孩子的專注力，希望他學會用最少的資源，做最有效率的事情。資源是自己投放的時間精力，切勿心不在焉做事，用最小的付出得到最大的回報。」

隨着時間流逝，孩子長大，媽媽老去，張誼認為新時代的潮媽在照顧孩子和家庭時，永遠不要放棄自己，應該保持蓬勃向上，精緻美麗的形象。這種美麗是精神狀態所散發出來的活力和年輕，不管多少歲，有多少個孩子，都不能失掉！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。http://t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

（香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]