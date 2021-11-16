親子筆陣．特教樂與路：如常背後

志銘媽媽每天都送兒子回校。記得開學初期，志銘總躲在媽媽身後，我跟他打招呼，他總是靦靦腆腆的，然後媽媽一定催促他跟我打招呼，幾番鼓勵，才勉強聽到他的聲音，這個情境很有趣。個多星期後，他開始走在媽媽身旁上學，表情終於沒有那麼害羞。媽媽說：「他很喜歡這學校。」我好奇地問：「這麼快就喜歡，為什麼？」媽媽說：「他從前的學校課室太吵鬧，上不到課；人太多，同學都不喜歡上課。這裏同學不多，比較靜。」

往後的幾星期，他遠遠的便準備跟我打招呼，走到我面前說：「校長早晨。」每一字都比之前清楚。志銘媽媽緊張地問我聽到否，我大力地點頭，讚賞他有進步。看到媽媽滿意的神情，我有點好奇，志銘過去3年的學校生活到底過得如何。我相信跟不上班中大隊的表現，定必讓他失去了信心。

轉讀特校 被斥狠心棄兒

最近一次早會，志銘被教師點名走到台上報告日期，記得他曾經很不願意走到台前，草草點頭，結結巴巴的堆出幾個字。今回看到他在台上清楚說出日期，回答教師的提問，台下的教師們隨即拍掌鼓勵，他那個興奮的表情像在說——「我做到了！」

放學時，我把志銘的台上表現告訴志銘媽媽，她很是驚訝，完全不相信。「他真的走到台前說話？早知我多留一會看他，原來他真的進步了！」志銘媽媽那份欣然安慰的表情溢於言表，我當然更覺好奇。

原來志銘媽媽看到兒子在舊校生活完全不適應，挫敗感很大。加上他從不表達，教師們都以為他是啞巴。由於有什麼問題都不會提出，學習自然跟不上，學習動機沒有了，自信消失了，最後媽媽決定轉校。「當時很多家長都質疑我的決定，有的更怪責我，為何如此對待志銘？你把他放進特殊學校就等於放棄他，為何這麼狠心？我當時實在覺得委屈。現在，我看到他的轉變，知道我的決定沒有錯。校長多謝你。志銘甚少會在人前說話，其實他在家跟我說話完全很自然，但一離開家就不發一言，縱使是親友聚會，他都只靜靜地坐在一旁，所以我沒想過他竟然肯走到台前講話，真的多謝你們。」

我當刻覺得有點難為情，我們學校沒特別做過什麼，只是如常地鼓勵學生參與早會，讓每個學生都有機會上台表達；我如常地迎接學生回校，跟他們打招呼，和家長閒聊，了解孩子在家的情况，說說孩子在校的點滴。真是普通不過的事情，何須言謝，如常大家都會做的事。

志銘的情况讓我想起過往曾在此專欄寫的一名學生，那名學生患有選擇性緘默症，一種無法控制的焦慮，讓患者不能自如表達，題目叫〈待我如常〉。這刻，我暫不肯定志銘是否同樣面對這病症帶來的困擾，但我更深切體會「待我如常」的可貴，那份如常的態度，正正是實踐對別人尊重的價值觀。愈能理解及體諒別人，愈懂考慮，從而尊重。學校沒特別做過什麼，只是讓每個孩子都能好好享受校園生活，愉快學習！

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

（從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]