家家有禮：網上挑選心愛禮物 與米奇歡度飄雪聖誕

香港迪士尼樂園度假區將於11月19日（本周五）起與大家歡度聖誕，燈飾佈置更漂亮，飄雪也比以往更多更密，令樂園充滿冬日雪國氣氛。想買禮物？除了親身於樂園內的商店尋寶，現在更可隨時到樂園官方網站預訂，之後入園才於商店拿取，輕鬆享受購物樂趣！

至於今年的全新聖誕飄雪主題商品必選好物，一定要數以米奇與好友為主題的「聖誕節米奇發光泡泡棒」，手拿一支，即時自製漫天飄雪，再配上以雪花、雪人為主題的全新聖誕米奇頭箍和飾物，拍照時更顯可愛！此外，還有小朋友最愛的聖誕主題倒數日曆、全新聖誕節造型米奇與好友毛公仔、冬日主題系列Duffy與好友毛公仔、吊飾、TsumTsum等，配合今年推出的兩款精美聖誕包裝禮盒，小朋友一定喜歡！

■INFO

香港迪士尼樂園A Disney Christmas

日期︰2021年11月19日至2022年1月2日

地點︰香港迪士尼樂園度假區

香港迪士尼樂園聖誕禮品預購網站︰https://bit.ly/3ohjwt8

■送聖誕節米奇發光泡泡棒

《HappyPaMa教得樂》送出「聖誕節米奇發光泡泡棒」予讀者。名額30個，每人可獲禮品一份。截止日期：11月23日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第372期]