動手學習：脫離教科書評測框框 LBD學習法 手腦並用建構知識

文︰沈雅詩

祖堯天主教小學在今個學年首次於一年級開展LBD課程，記者早前實地觀課。承上堂，學生今回繼續學習「保護身體」的課題。常識科科主席譚清儀老師甫入課室，先跟學生們玩一個「身體大作戰」的遊戲。她邀請了幾個學生，從她手上抽出情景卡，然後再判斷卡上的活動，例如「做運動」、「洗手」、「吃辣椒」、「黑漆漆下打機」，哪些對身體好？哪些對身體不好？當中保護或傷害了哪些器官？

分組討論匯報 抽圖卡作故事

「吃多少隻辣椒才會傷害身體？吃一隻可以嗎？」「黑漆漆下打機，會盲嗎？可能會有散光，要戴眼鏡啊！」這個小小的熱身遊戲，成功令課堂氣氛升溫，大家都踴躍發問和作答。不過，「戲肉」其實在下一個環節。

譚清儀先請學生調動桌椅，分成6個4人小組去討論和匯報。起初記者也狐疑，這班「BB」才「升呢」做小學生不過兩個多月，他們做得到嗎？但事實證明，教師願意放手，學生就有進步空間。「你們今次分組比上次更安靜、更快捷啊！」譚清儀正面回饋學生。

這回，每個學生都有機會抽圖卡，卡上面都是一些可應用於身體的物品，例如太陽油、口罩、手套等，然後每組要從教師設定的9個情景圖中選擇其中1個，再利用各組員手持的圖卡，合力創作一個故事。不過在開始之前，譚清儀先問學生：「萬一在選擇情景圖時，組員之間有不同意見，可以怎樣做呢？」有學生立即舉手獻計：「可以禮讓別人、可以投票決定！」後來，記者果真見到有女學生把選擇權讓給男學生，亦有組別猜「包剪揼」，由勝方做話事人。

別以為小人兒不懂討論，據記者觀察，組員間的對答也很有紋路。來到匯報時間，譚清儀先在黑板上列出步驟，「1.說出組別；2.自我介紹；3.分享故事；4.說再見」。由於課時所限，今堂先由3組匯報，坦白說，孩子的匯報技巧和故事的完整程度當然仍有待提升，但至少每個站出來的學生也願意參與。記者特別欣賞其中一組「橙組」的創意，此組所選的情景圖是有人站在濃煙密佈的建築物前咳嗽，學生就利用「護目鏡」、「口罩」、「耳筒」和「清水」創作了以下的故事：「因為有濃煙，消防員戴上護目鏡保護眼睛，也戴上口罩避免吸入濃煙，然後還戴上耳筒，他聽着音樂進入火場用清水救火！」

學生投入 70分鐘無冷場

2節共70分鐘的常識課，在毫無冷場下完結。譚清儀說，小一生的專注時間很短，一般僅約20分鐘，但因為LBD課程的課堂活動多，所以即使是「孖堂」，學生也可以一直維持高度投入，令她欣喜。

為營造以學生為本、全人發展的學習環境，在2019年，「教育大同」轄下的「賽馬會『感•創•做』大本營」計劃，嘗試在教育局的課程框架下，重新整合一至三年級常識科的6大學習範疇，把原本割裂的課題重新連貫成有意義的脈絡，並加入LBD元素。擔當計劃的「學校同行者」角色的莫蔚峰（Candace）透露，LBD課程之所以沒有教科書，只得基本的教材，是想給教師留更多的空間，可按校情、班情去調適教案，「很難『一樣米養百樣人』，所以沒可能一本教科書會間間學校都合用」。

教科書內容過多 應思考孩子需要

說起教科書，料不到各人都有很多「苦水」。祖堯天主教小學校長陳志恒認為，常識科涉獵的範圍愈來愈廣，部分教科書的內容亦和孩子的距離很遠，「於是我會問：究竟常識科目的是什麼？小朋友最需要學的是什麼？有了答案，便要再剪裁」。曾擔任常識科科主任的陳詠茵副校長亦有同感：「坊間的教科書，會盡量把最多的內容都放進去，藉此吸引多些學校去選用它們。但站在教師的角度，其實內容太多了；然而買了書若不教，又很難向家長交代。」

該計劃助理項目經理程頌琪（Karis）則表示，當教師要拿着課本逐頁教授時，便無法做到LBD，「我們必須重新思考，究竟小朋友要學幾深、學幾闊？他們所學的，跟生活有無關係？當我們這樣想時，就不會被教科書所局限」。

裝備態度技能 比學知識優先

難得LBD課程可以拋開課本，亦無考試的後顧之憂。譚清儀說，不單部分課題可以處理得比以往更深入，亦有更多空間，裝備學生在知識以外的其他技能和態度。「傳統常識科，着重的是知識（knowledge）、技能（skill）和態度（attitude），但現今互聯網資訊發達，學生要掌握知識有很多渠道，所以LBD課程強調的是ASK，即以態度、技能為先，最後才是知識」。她以剛才的課堂為例，「做小組討論需要有的態度、怎樣組織故事，以至匯報技巧，學生都經驗得到」。

如何照顧學習差異，亦是持份者所關注的。陳志恒表示，學習差異不是純粹指學習能力高與低，而是每個人的學習方式都不盡相同，「未必所有人都只靠閱讀文字或聽教師講解就明白，有些孩子需要動手做、親身經驗才學到，LBD就提供了這些機會」。

學生跟得上 收窄能力差異

作為計劃的「牽頭老師」，譚清儀也認同LBD課堂有助收窄差異，「換着是傳統課堂，老師難免要依着課本、作業去教，能力弱的學生，可能會不出聲、不表達，他們吸收到幾多，其實是一個問號。但我發現，LBD課堂裏沒有一個學生跟不上，大家都很積極參與」。她補充，教師抱開放心態亦是關鍵，「在這個課程，學生不會有典型的常識工作紙、作業，只有一本學習紀錄冊，他們可以選擇用任何形式表達想法，包括只用圖像。你看，剛才我也沒有硬銷『護目鏡』、『護膝』等詞語，但其實在學習過程中，小朋友已不知不覺學了。假如有學生想學寫字，他們會主動舉手問，這也是我所期盼的，由小朋友主導自己想學什麼」。

[Happy PaMa 教得樂 第372期]