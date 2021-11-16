新開室內roller場 復刻disco設打卡位

「疫情令大家很不開心，而1980、90正正是香港其中一段最美好的年代。我希望藉roller為香港人帶來歡樂，讓各位暫時逃離鬱悶的心情。」Bun's 2020創辦人簡銘進續稱，10歲的女兒想學雙排滾軸溜冰，恰好自己以前也玩雙排roller，索性開個室內滾軸溜冰場，緬懷過去的美好時光。溜冰場駐場顧問、花式滾軸溜冰運動員蔡穎怡（Katherine）亦說，雖然香港也有其他室內練習場地，但供單排滾軸溜冰練習為主，樂見香港有一個給雙排roller練習、上堂的訓練中心。

設練習場 初哥可租鞋

滾軸溜冰場佔地約18,000呎，室內復古風格十足，柚木地板、霓虹燈、紅白藍階磚，再加上輕快的舞曲，讓人感覺重回1980年代。另外，場地有不少打卡位，例如用霓虹燈管製作的天使造型，吸引少女排隊打卡。滾軸溜冰場分主場地與小練習場。據記者觀察，平日下午都有不少高手在主場高速滑行，第一次接觸roller的初哥可以先在練習場學習基本前溜方法，再到主場地遊玩。

場內亦有租鞋服務，就算沒自家roller的初哥也能體驗滾軸溜冰的樂趣。簡銘進說，為確保有足夠空間讓大家體驗roller的樂趣，每個時段會限制入場人數，想來玩的朋友記得上網預約，免吃閉門羹。

■Bun's 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓

網址：buns2020.com.hk