重拾1980s「一仆一碌」樂趣 雙排滾軸溜冰 愈滾愈火熱

「溜冰」對年輕人來說，要麼在商場真雪場溜冰，要麼是玩直排滾軸，曾經風靡一時的雙排roller，幾乎在香港銷聲匿迹。但原來一幫有心人，一年多前開始在維園延續約30多年前的熱情，繼續「滾」下去。

在一眾「滾友」中，有個穿黑衫、戴鴨舌帽的大叔，拿着手機、腳架與閃光燈，穿梭滾軸溜冰場幫會員留倩影。「以前無人影相，現在就由我幫大家留下回憶。」The Hong Kong Roller Club創會會長Eric一邊拍照，一邊回答記者。

設俱樂部吸引300「滾友」

「我之前經常與一班以前一齊踩roller的朋友相約打羽毛球，但是疫情期間經常租不到場，大家便想：假如可以踩roller就好了！」坐言起行，The Hong Kong Roller Club一年多前由Eric與一眾朋友成立，大家租場租鞋，重拾年輕時的回憶。Eric影相、拍片，放上臉書的1980年代群組，反應意外地熱烈。大家替Roller Club註冊社團，還製作貼紙與襟章，把俱樂部經營得有聲有色。一傳十、十傳百，30年前的「滾友」漸漸聚回一起，俱樂部由幾十個人慢慢發展到現在300多人。只要不是打風落雨，星期一晚上都在維園聚會。

放眼望去，來踩roller的幾乎都是「爸媽級」。「見證過太古、賓仕、德福的人，起碼有35至40歲。」Eric提及的都是香港著名的滾軸溜冰場。而早期的滾軸溜冰鞋，跟現在一體式的鞋不同，當時需要先穿普通運動鞋，再踏上有4個轆的雪屐，然後將兩者緊綁在一起才開始玩。

據年紀較大的「滾友」回憶，每逢假期都有個大叔用紅白藍膠袋裝着雪屐在維園出租，幾毫子就能租雙雪屐。1982年，香港第一間室內滾軸溜冰場「世界體育會」在九龍灣德福商場開幕，旋即掀起熱潮。香港的室內滾軸溜冰場也百花齊放，沙田新城市廣場的賓仕滾軸溜冰會、太古世界體育會、屯門仁愛堂、葵星中心等。但熱潮只持續了大約10年，最後一家室內滾軸溜冰場在1993年結業，後來雙排滾軸溜冰更慢慢被單排滾軸溜冰取代。

「沙田賓仕在新城市廣場地庫，是當時香港最大的室內場。」前沙田賓仕員工阿包說，滾軸溜冰場有的士高閃燈、駐場DJ打碟，氣氛十分熱鬧！當時有4個時段，有時還有通宵場，只要20元，就能入場享受踩roller的快樂。

識女仔好招式：拉龍

「踩roller有個好處，學懂後溜就能拖女仔！」1980年代「篤波」（桌球）、碌lane（保齡球）與roller風靡一時，但Eric獨愛roller。

談起年輕時，Eric滔滔不絕地向記者分享「識女仔絕招」：「有些女仔很怕摔倒，只要你站在她前面，她就會自動給手你拖。那你就一邊拖，一邊跟她傾偈！」Eric還說，「拉龍」是男士表現的好機會，女仔會暗地裏觀察哪個男仔最靚仔，再慢慢接近「拖手仔」。

Roller也是Eric作為上司管理下屬的好工具：「當年我是快餐店經理，上夜班前就會帶同事去德福踩roller，玩完就帶他們去對面返工。嘻！後生仔講起玩就好興奮，實準時，那就可以確保他們一定能準時上班了！」他說這個招數好有效，屢試不爽。

訪問現場，幾乎每個人都說了同一句話：「Roller踩吓踩吓，就踩出一條癮！」90後的記者，剛開始也不懂他們為何鍾情roller，不過是來回兜圈，前溜、後溜，心想roller到底有什麼魅力呢？但當換上roller鞋，慢慢踏左、踏右，緩緩前進，微風劃過臉龐，十分新奇刺激，記者也開始感受到roller的樂趣。

即使年紀有番咁上下，而且大部分也20年甚至30年沒有接觸roller，但基本動作仍然難不倒他們——他們如炮彈般加速衝刺，再快速煞掣，動作簡單利落，「吱」一聲，精準地停在扶手旁，在地上留下一條條轆痕，技術之嫻熟令人佩服。

卜卜脆變脆卜卜 提醒戴護具

然而，時光流逝，當年的後生仔今天也不得不認老。以前眾人在公屋走廊、後巷「一仆一碌」自學roller，跌得青一塊紫一塊乃家常便飯，現在摔一摔，起碼要痛一個禮拜才痊癒，身為會長，Eric常苦口婆心地勸會員記得戴護具。「以前卜卜脆，𠵱家脆卜卜。以前用護具實畀人笑死，邊有女仔肯同你傾偈！」

當年經常出入葵星中心滾軸溜冰場的Eva插了句嘴：「小時候每次拉龍都做龍尾，但不懂掌握方向，強勁離心力把我『飛甩』和撞向場內的柱，兩次傷及尾龍骨。有醫生同我講，如果你再傷多次就無得陀BB！不過我不理，照玩！」

初生之犢不怕虎，比Eva更「勇」的還有阿包，出於任性和對roller的熱愛，即使懷孕也照玩不誤！「我個仔今年31歲，當年他未出世，我『大住個肚』照周圍踩roller！」

30年過去，當年血氣方剛的年輕人變得老成穩重，他們圍圈坐在溜冰場中間，大家談到以前做的「傻事」，不禁哈哈大笑，「現在你教我、我教你，大家互相切磋，好和諧。想不到30年後，竟然能在維園重溫屬於我們的開心時光」，Eric笑說。

文：沈晴

編輯：林曉慧

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