重拾1980s「一仆一碌」樂趣 雙排滾軸溜冰 愈滾愈火熱

【明報專訊】「You're no good, can't you see Brother Louie, Louie, Louie……」晚上8時,節奏鮮明的的士高音樂混合重低音響徹維多利亞公園,空氣瀰漫混合汗水與止汗劑的氣味。眾人踩着雙排roller,伴隨輕快的鼓點,如炮彈般馳騁滾軸溜冰場,恍如重回1980年代。