好歌獻給你：年輕一代設專頁「宣傳」羅文

Ada說近年廣東歌雖再掀熱潮，但她回憶起中學時代身邊沒有多少同學會聽廣東歌，大家聽的是韓文、日文、英文歌等。她曾問低她一屆、讀書很好的學妹知道誰是張國榮嗎？「她當時用很純真的眼神望着我說：『誰？演戲那位？是否很靚仔？』」她嘆氣表示，原來年紀比她小的人真的不認識從前的巨星，因而驅使她開設專頁，希望將廣東歌傳承下去。

在專頁的介紹欄，她稱自己「偏心」梅艷芳、張國榮、陳百強（Danny）和羅文，但若要分高下，她最關注的肯定是羅文。第一篇帖文正是分享羅文的《好歌獻給你》。她解釋平時已有不少人提起梅姐、哥哥和Danny，在社交媒體也有不少關於他們的專頁，昔日歌迷會會員還會向年輕粉絲分享偶像當年點滴。但或許因為羅文出道較早，粉絲普遍較年長，未必使用社交媒體，因此在互聯網上並不容易找到他的蹤迹，所以她更賣力為羅文「宣傳」，希望引起更多人討論，別讓他從大眾記憶中消失。

Ada表示不少人對羅文的印象就是《獅子山下》，她說自己最初也是，但多聽他的歌，看他在舞台上的表演，就會發現他時而正經，時而妖冶，時而華麗，形象百變得很，這些卻未必人人都知。所以她每年都會在羅文的忌辰，整合不同媒體上的訪問、網上資料寫成千字文，讓更多人了解他。去年述說羅文成名前的故事，今年聚焦在他1980年代的形象、音樂作品。

一代巨星述說「什麼是香港文化」

對於00後Ada的舉動，澳門大學傳播系助理教授李展鵬說：「這是很有趣的事，她不止自己追星，她還很害怕這些東西在歷史長河中消失，害怕大家會忘記這些精彩的事物。」他又認為傳承使命不限於年輕一代，但他們的使命感的確比較強。香港過去十多廿年，社會上不少年輕人強調保育、本土情懷，例如保育天星碼頭、皇后碼頭，緬懷過去的廣東歌、港產片，或者擔心香港一些好的制度、價值消失，「你可以說他們一懂性，一開始接觸新聞時，已有很多這些事情發生。對於部分人而言，他們第一日關心香港，就與傳承有關」。

他續稱，大眾在傳承、保育流行文化的同時，其實是在建構一種本土身分，香港流行文化從來不止是一種娛樂，而是香港人身分認同的寄託；大家喜歡梅艷芳這一代明星，不止是喜歡他們唱歌跳舞勁，而是因為他們身上述說了什麼是香港人，什麼是香港文化。以梅艷芳為例，她學歷低，從小要賣唱為生，但經歷奮鬥後成名。成名後的演出風格、形象、作品等吸收自不同地方，展現出一種混雜的香港文化。而歌影視背後，她曾經參加《民主歌聲獻中華》，大病之時舉辦《1：99音樂會》為SARS受害家庭籌款。「大家不止在仰望一位超級巨星，而是這位超級巨星承載了香港社會、歷史、文化、經濟的種種，所以為什麼後世這麼想傳承？他們不止是在傳承一位天后，同時在傳承香港曾經的精彩多元文化，香港身分曾經的活力。」直至今日，梅艷芳仍一再被提起，李展鵬認為大眾對她的認同已超越一個歌手，而是與此城連結一起。

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