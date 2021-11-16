「千禧後」迷上梅姐 緬懷舊日好時光

韓迷「移情」 狂迷一代天后

「梅姐生日快樂！我喜歡你半年了，但我只有16歲，很多人覺得我聽你的歌很『老餅』，但我一點也不認同，我真的很喜歡你的歌……」Heidi出生於2003年，梅艷芳離世時，她未滿1歲，剛好與她的時代擦身而過，沒想到16年後，她會迷上這位百變天后。

自2年前起，每逢梅艷芳出道日（7月18日，她贏得第一屆新秀歌唱大賽金獎之日）、冥壽（10月10日）、忌辰（12月30日），Heidi都會帶同一束花、一罐可樂及一封載滿心事的手寫信，到大嶼山拜祭。雖然不知道梅姐能否收到她的心意，但1年3次的拜祭，是她這個「後梅迷」（即梅艷芳逝世後才迷上她的粉絲）唯一能親近偶像的機會。

第一次接觸梅艷芳，她記得是在2019年4月。Heidi爸爸是張國榮（哥哥）的歌迷，經常在家播放他的舊電影、舊歌，她自言曾聽到「反白眼」，直至他一次播出2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》中，她與張國榮合唱《芳華絕代》，Heidi看到眼前一身低胸吊帶露背裙的梅艷芳與張國榮貼身共舞，二人極盡合拍，也極盡妖媚，她輕掃哥哥後背，哥哥半跪靠在她腰間，又輕托她的胸部，一向聽開K-pop的Heidi看得目瞪口呆，視線無法移開，「我覺得很型、很新鮮，因為我從未見過有歌手上台是這樣的」，於是「梅艷芳的盒子」打開了。好奇心促使Heidi不斷在網上翻看大量梅姐的演出片段、訪問、電影作品等，尋訪她的過去。「她讓我心動，某些時候卻很心痛。」18歲的Heidi說。每次看到她最後在舞台以一襲白色婚紗華麗轉身離開舞台的身影，都觸動落淚，連朋友都說從沒見過她如此迷戀一個明星。

成為「後梅迷」前的Heidi跟一般同齡少女一樣，曾是K-pop歌迷，喜歡過韓團少女時代和GFRIEND，為偶像學韓文、到機場接機、看演唱會，但迷上梅姐後，她就再容不下其他明星，「不知道是否因為喜歡上梅姐，對歌手的標準提高了」。她覺得K-pop的舞蹈雖好看，歌曲洗腦，但他們大多只專注歌唱上，但梅艷芳卻是歌影雙棲，舞台魅力更勝一籌；再者，她認為聽K-pop只能享受旋律，不能像聽廣東歌那般欣賞歌詞，曾有韓國梅迷聽不懂廣東話，着Heidi為她翻譯，令她很慶幸自己生於香港，更貼近自己的偶像。

黃霑鄭國江歌詞優美

廣東歌同聲同氣，唱出的不止是這個「00後」Heidi的心聲。20歲的Ada是1970至1990年代的廣東歌歌迷，她說從小時開始，家人經常播放那些年的舊歌，但直到她中學時因為做一份關於粵語流行曲的功課，才對舊歌產生興趣，她最初從1990年代至2000年的流行曲開始入手，最後將目標鎖定在1970至1980年代。

她覺得七八十年代的歌曲旋律很特別，黃霑、鄭國江寫的歌詞很優美，即使三四十年後的今日聽來都不覺過時；在芸芸歌星中，尤其鍾愛梅艷芳、張國榮、陳百強和羅文。她認為當年樂壇百花齊放，樂隊組合、solo歌手、改編歌、原創歌都有，「這很獨特很厲害！為何一個樂壇能包容到這麼多類型的音樂，而又不會互相衝突」？反觀今日，她認為現時音樂類型較狹窄，市場顧慮太多，在同輩追看MIRROR、ERROR的時候，她雖偶爾都會聽一兩首流行曲，但始終是《家變》、《冬暖》、《幾許風雨》等舊歌最能勾起她的興趣。

不止舊歌，連當年的電視劇、港產片都深得她心，尤愛《胭脂扣》、《倩女幽魂》、《秋天的童話》，單是《秋天的童話》已經翻看至少4次！那年代的香港她雖從未親身經歷，卻可從舊作品中一窺當年景况：「（1970至90年代）各處都是盛况，文化很好，經濟很好，覺得整個社會都很進步，彷彿每日都有新鮮事物，感覺很繁盛。」當年由霓虹燈、舊樓組成的街頭風景，今天看來尤其迷人：「當時還有一些舊樓未拆，（街景）比較有feel，但今日拆去不少舊樓，現在還剩下什麼？其實沒有。」

不滿當下 寄情不曾經歷的時代

今日街頭已抹去舊日痕迹，當日璀璨街景只能在記憶尋覓。電影《梅艷芳》重現上世紀七八十年代的景致，那五光十色的荔園、「妙麗」孔雀開屏大招牌、已拆卸的利舞臺，勾起集體回憶情懷，連年輕人都產生共鳴，一邊聽當年金曲，看經典電影，一邊懷念他們不曾經歷的時代。

著有《夢伴此城：梅艷芳與香港流行文化》 一書的澳門大學傳播系助理教授李展鵬指出，當一個地方的流行文化產業有一定歷史，累積下來成為經典，年輕人想重溫舊夢，正常不過。李展鵬說：「尤其是梅艷芳張國榮這類巨星聲色藝俱全，他們具備很少藝人擁有的巨星氣派，可謂經典中的經典，年輕一輩被吸引也是很自然的事。」香港中文大學新聞與傳播學院教授馮應謙補充，年輕人懷舊非新鮮事或香港獨有，過往在外國都有年輕人懷念David Bowie、The Beatles等巨星；而隨着新媒體的興起，年輕人尋訪過去更為容易。

除了追蹤當年歌影視作品，關乎舊香港的建築、飲食等的文化，年輕一輩亦會熱中追訪，「懷舊不是指以前的事物必然較好，而是對於當下的事情不滿，相較之下就會很容易覺得以前比較好」，李展鵬指香港有一種今不如昔的感覺，尤其是經歷八九十年代流行文化的頂峰後，對比今日頓覺失色不少。「但是否說千禧以後的明星比較遜色？我覺得這樣說不太公平。」今時今日的流行歌手不再是遙遠、高高在上，反而是鄰家一點，親和力強，像新世代MIRROR，同樣都走貼地、親民的路線。

他續說，這種今非昔比的感覺不限於流行文化，更輻射至整個社會。近年社會上發生的各種事件，令人更為緬懷香港過往經歷的光輝歲月，而流行文化正是其中一個容易讓人緬懷過去的切入點，年輕人選擇追張國榮、梅艷芳這類頂尖歌手，他們象徵香港最輝煌的一面，加上如今兩人不在人世，亦為他們增添傳奇元素。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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