兒言自得：嬰兒低溫 殺手又是救星

差不多半個世紀前，我初出茅廬當實習醫生。那年冬天特別寒冷，只有3至4℃低溫持續了差不多兩星期。在這短短十數天內，部門接收了10多名還未滿月、體溫不足34℃的新生兒。他們都是足月順產，本來身體健康，出生後不久便回家。那年頭香港經濟剛起步，大部分家居條件欠佳，居所暖氣暖爐固然欠奉，窗門也是殘破不全，擋不住凜冽寒風。嬰兒的父母大多沒受過多少教育，又要為口奔馳；無知加上缺乏時間心力，令嬰兒成為氣溫驟降的受害者。他們入院時不少已奄奄一息，有休克、心肺功能失調、瀰漫性血凝固、肺出血等現象，許多患上細菌感染等併發症；有數名更患上因低溫引起的硬皮症（sclerema），四肢皮膚及皮下脂肪硬化，觸摸感覺硬邦邦，好像握着蠟燭。治療嬰兒低溫症，需要有耐性地慢慢逐步回暖來恢復正常體溫，若升溫太急，反而弄巧反拙，甚至致命。當年醫療不像今天發達，更沒有深切治療設施，部門團隊雖然盡了力，但10多名入院治療的低溫嬰兒，只有1名活着出院。

自此一役，過去數十年，因長期暴露在低溫之下以致體溫過低入院的嬰兒已很少見。新生兒病房間中接收的低溫兒，多是本院出生，在產房裏需要復蘇搶救的早產兒。他們體型小，體內脂肪不多，特別容易失溫，出生後若未能馬上保暖，體溫可以每分鐘攝氏半度的速度下降。不過這類急性低溫的處理較長期低溫容易得多，可以急速加暖升溫，而且大多完全康復。

「低溫」減窒息傷害

新生兒低溫（hypothermia）從來都不是好東西；但隨着醫學發展，低溫治療（hypothermia therapy）卻成了新生兒因窒息導致「缺氧缺血性腦病變」（hypoxic ischemic encephalopathy，HIE）的唯一救星。

新生兒出生時窒息，是父母的噩夢。窒息令腦部缺氧和血液供應不足，導致腦細胞壞死和凋亡，嬰兒往往因此患上腦癱、發展遲緩、智力障礙等毛病，甚至死亡。腦缺血缺氧致腦細胞能量衰竭，只是腦損傷過程的第一步，跟着還有血流恢復後（reperfusion，再灌注）帶來大量氧自由基（oxygen free radicals） ，以及腦細胞損傷後新陳代謝製造出來的有害胺基酸等，都是殺害腦細胞，令嬰兒永久殘障的兇手。

以往，兒科醫生遇上嚴重HIE的新生兒可說束手無策，只能提供支援治療，沒有針對HIE或幫助腦神經復元的方法。經多年研究，近年醫學界證實在嬰兒出生6小時內，用冷凍氈為嬰兒降溫，把體溫降至33至34℃，維持72小時，可以減少腦細胞新陳代謝，減輕缺氧缺血後的後續傷害。現時「低溫療法」已廣泛用於孕周36周或以上，出生時有嚴重窒息的嬰兒，外國有醫院甚至把孕周34至36周新生兒也納入治療範圍；至於更早產的嬰兒，低溫療法的效益尚有待證實。

看來，和許多藥物一樣，「低溫」既可害人，亦可救人，視乎我們能否善用。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）