歲晚減價+網絡促銷 激發病態購物

網購愈來愈方便快捷，推銷廣告也無處不在，專家指出，消費模式轉變，令人更容易跌入病態購物（compulsive buying）陷阱！

網購平台愈出愈多，疫情高峰期大家足不出戶，習慣了網購，隨時隨地按幾個鍵就買得心頭好！精神科專科醫生麥永接指，「消費模式改變，一開始就是信用卡，先使未來錢；近年盛行網上購物，加上網絡推廣模式的轉變，都令人容易跌入病態購物的陷阱」。網上消費有幾個特徵，例如推廣模式轉變，你搜尋過一種產品之後，類似產品的廣告就會在網頁或社交平台上不停出現，伴隨一大堆推廣優惠，因此現世代病態購物情况更普遍。臨牀心理學家梁重皿亦指出，有病態購物行為的人很享受尋找購物的相關資訊，而網上出現大量購物資訊會令他們更加沉迷。

無現金交收欠實感 易失預算

「看不見」是網購另一特點。梁重皿表示，有別於現金購物，網上購物過程沒實際交收，當事人沒有真正金錢交易的感覺，容易超出預算，甚至負債。麥永接指，有病態購物行為的人或會對過度購買行為感到後悔或羞愧，而網購「唔使畀人見到」，就正合他們心意。

病態購物是什麼，是不是病？梁重皿表示，病態購物並未納入為精神病學中一個正式、獨立的精神疾病，「有些學者認為似OCD（強迫症），有些則覺得是addiction（成癮行為），暫時未有一致看法」；《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）第4版就曾將「病態購物」歸類為未分類的衝動控制障礙（Impulse Control Disorders Not Otherwise Specified）。麥永接指，雖然將病態購物定性為成癮、強迫症或衝動控制障礙，醫學界目前未有定案，仍須更多研究，但一般都認為病態購物是一個精神問題。

特徵：買不到囉囉攣 掩飾購物

不過，每逢大減價，商場都人頭湧湧，有很多人買完又買，回家又繼續網購，他們都是病態購物嗎？

麥永接指出，愛購物不一定等於病態購物，出現有關病態行為會有一些特徵：一、成癮問題，購物念頭會時常充斥腦海；二、非理性購物現象，除了有需要東西，不需要的都愈買愈多，好像控制不了；三、買不到就會「囉囉攣」；買到了就感覺紓緩，甚至興奮，但之後細想又會後悔，或會找方法掩飾購物行為；四、影響日常生活和人際關係，例如花很多時間、金錢購物，甚至欠卡數，影響與家人關係；最後，明知有問題都會不顧後果去買。

抑鬱焦慮 瘋狂購物減壓

麥永接表示，臨牀經驗中較少人單就病態購物求醫，「病態購物很多時都會與其他精神病相關，包括抑鬱症、焦慮症、強迫症，特別是囤積症；還有躁狂症，情緒高漲時就可能會買很多東西」。他分享一個個案，一名約30歲女士，因焦慮、抑鬱和失眠等問題求診，醫生觀察到這病人在候診的短時間內，也會出去購物，買了一袋二袋甚至有金銀珠寶。細問之下，除了出外購物，她亦會花很多時間網購。雖然她是專業人士，有一定經濟能力，但購物至「碌爆卡」不能即時償還款項。問診中發現，她因工作和照顧孩子的壓力大，引致情緒問題，繼而以購物減壓。

梁重皿表示，「有研究指女性較容易有病態購物，但亦有研究持相反意見，認為只是女性比較意識到這個問題」。麥永接亦指「瘋狂購物會令人聯想到是女士，我相信未必一定，有時男士都可以有這個問題」。他遇過一個中年男士，不停買玩具給孩子，即使孩子不玩也繼續買，因此與家人關係不好，診斷下發現他患有抑鬱症，是工作壓力及人際關係導致情緒問題，覺得購物過程可以暫時放下壓力，而且因為工作忙碌，覺得要買玩具補償孩子。

麥永接表示，「病態購物成因廣泛和因人而異，成長經歷及性格都是高危因素」。如上述個案男士，小時候成長環境比較貧窮，缺乏物質，長大了就想用物質去補償或令自己有安全感。「另外就是一些性格特質，如比較衝動，不顧後果；有些人比較自卑，常與人比較，就可能會買東西、買名牌提升自信。」而生理上都可以有影響，有些神經傳導物質，如血清素，缺乏的話會影響控制能力；而購物後有滿足感，源於「快樂荷爾蒙」多巴胺的分泌，會令人下次又想再買。亦有研究指出，剛離開父母獨立的青年（young adult）特別容易有病態購物行為，梁重皿補充，「20至30歲這個時期開始有信用卡和搬出屋企住，在社會上有較大誘因導致這個情况」。

認知行為治療 改變思想

病態購物很多時只是一個表徵，當事人可能有其他精神或情緒問題，因此治療時會先了解病人在病態購物背後有沒有精神疾病問題，作相關治療；如無其他精神疾病，亦可以作心理和藥物治療，麥永接指，「心理上會用認知行為治療，分析想買的物品對他有什麼意思、當時為什麼失控，了解購物是否減壓方法，改變當事人的思想以至行為」；藥物上，病態購物常常與失去自控能力有關，而大腦中的神經傳導物質，如血清素等，會影響自控能力，因此可以處方選擇性血清素再攝取抑制劑，增加腦部血清素，以改善問題。

買到失控 影響財政家庭快求助

梁重皿指，有人用購物來調節情緒，當出現負面情緒如不開心、孤單，就用購物調節，「因為購物很方便快捷，很快令人開心，讓人成癮的行為都是一種pleasure seeking（追求歡愉）」，但慢慢變成習慣，就會出問題。所以，當事人要處理不開心、孤單等根本問題。

麥永接提醒，若發覺自己或身邊人購物時愈來愈失控，影響到財政或人際關係，需要正視，留意有沒有其他情緒精神問題，盡早求助，接受治療。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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