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2021年11月14日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：張愛玲的故事，為什麼這麼難說？——訪許鞍華
無論疾病與健康
遇見薄扶林村人／十年計劃
悼：悼李澤厚：不是運動的啟蒙
周日話題：幸好永恆族不是另一套星球大戰：天行者崛起
開門讀書：昨天模範 今天工賊
同場加映：永恆族對共同體和反抗的想像
星期日現場：COP26是「漂綠嘉年華」？一堆「承諾」、一場遊行、一種反思
圖文城市：M+開幕，站着如嘍囉
影像特區：見到少有的空間感
影像特區：M+，香港，2021年11月11日
星期日現場：加時作賽：COP26格拉斯哥會議現場
誰人日記：醫學昌明
在大學教植物學：冬青喻承傳（二）
流城對睹：無何有城組曲
movie chic movie style：《龍與雀斑公主》元宇宙使用說明書
論語‧電影：數字沒有偏見
家明雜感：《梅艷芳》別矣！香港美好年代
影片簡評
星期日文學‧洛楓：愛情小小說《第三身》，偏執中誕生的神人鬼妖
{優雅地老達人}胡令芳 長者想要的科技，其實很簡單
盤中食事：花生沾醬與沙嗲的微妙關係
估餐飽：純素「五色飲食法」 無礙操肌練大隻
ways of seeing：一把槌、一根羽毛……飄浮太空 他追尋太空垃圾 建檔案庫
街知巷聞：鑽進村校聽校歌 拼湊社區回憶
未來城市：社會不公可「攞命」 按梯度分資源 為99%人爭健康平權
流城對睹：無何有城組曲
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【明報專訊】1/ 拔絲遊戲
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什麼人訪問什麼人：張愛玲的故事，為什麼這麼難說？——訪許鞍華
無論疾病與健康
遇見薄扶林村人／十年計劃
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周日話題：幸好永恆族不是另一套星球大戰：天行者崛起
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在大學教植物學：冬青喻承傳（二）
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