星期日現場：COP26是「漂綠嘉年華」？一堆「承諾」、一場遊行、一種反思

【明報專訊】周四晚上（英國時間11月11日）執筆之際，第26屆聯合國氣候大會（COP26）仍在談判中。不少人以為COP26只是為期兩天，當各國元首峰會結束就隨之落幕。實情是COP26並非領導人峰會，他們出現也不是為了談判，而是發表演說、作出承諾及簽署宣言；真正的氣候談判是在元首峰會後才正式展開。在元首峰會和第一個星期的談判中，我們聽到不少令人振奮的演講、雄心勃勃的承諾，例如作為世界第三大碳排放國的印度終於承諾在2070年達到碳中和，並於2030年將全國一半的電力供應轉用可再生能源；超過100個國家（佔全球雨林約85%）簽署「格拉斯哥領導人森林與土地利用宣言」（Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use），承諾在2030年停止砍伐森林；近90個國家承諾在2030年減少30%的甲烷排放量（以2020年為基準）；40個中小國家承諾逐步淘汰燃煤；25國家政府承諾在明年年尾停止未減排的海外化石計劃，等等。