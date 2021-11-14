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開門讀書：昨天模範 今天工賊

【明報專訊】文革中的「毛式美學」，一個「毛」字就顯示出這套美學標準，是從上而下訂出來、傳開去。但從上而下傳來的，不只是美學標準，還包括在文革期間人民的生活方式和態度。

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