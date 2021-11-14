遇見薄扶林村人／十年計劃

這是2005年我在「星期日明報」發表的作品，當時我把一個在西貢巴士站看到的四條路線（91 91M 92 96R）當作電話號碼（9191-9296）打出，竟然打通了，我跟他說在巴士站見到他的電話號碼，我們談了1:44。十年後我再打通同一個電話，約他來到巴士站見面，我們談了一個多小時，對話間我得知他是薄扶林村人，訪問在2015-12-20《明報》刊登。回家後我找來之前讀過的一本書《薄扶林村》，他和他父親竟然都在書頁內，在我們未見面之前已經見過面，一切巧合得難以想像。我們因此做了朋友，也因此上過電視。而因這本書我未入村就好像跟村內的人好熟絡。後來因為他（巴士先生）我認識了薄扶林村的社工阿Ben（他是《薄扶林村》的作者），我開展在M+合舍的「L社區」計劃，阿Ben帶我入村參加村民聯誼活動，講解薄鳧林牧場的構思，介紹我認識薄扶林村文化環境保育小組的長哥，甚至旁聽過的村民會議。

現時由這個電話，我開展了三個計劃：跟巴士先生的緣分，我們更籌辦了一個組織91919296.life，讓偶遇作為人生每段關係的支撐點；因他父親2017年送我的薄荷葉，想繁殖成101棵分發不同人種植計劃；因阿Ben本《薄扶林村》，開始了探訪村民和收集不同物件的計劃。

Ａ：

2015-12-12我約了巴士先生回當年看到他電話號碼的巴士站做訪問，當日早上11時我先約他到九龍塘地鐵站見面，這裏是我另一件作品《等一個朋友》（2006）發生的地方，當年等Jacky用了四小時，但巴士先生Nigel足足等了十年。

Ｂ：

2018年我和Jacky合作參加一個叫「自轉星球」的展覽，認識小童群益會的社工Paisley和Carol，之後一齊合作做賽馬會「藝術有SENse」三年計劃，開展我另一範疇的創作。

Ｃ：

2017-9-29我和巴士先生出現在RTHK的直播節目，這一集是中秋節人月團圓的故事，偶然相遇、珍惜和彼此思念是所有人都需要的內容。

Ｄ：

RTHK想拍攝我和巴士先生的故事，2017-3-1我回到薄扶林村探訪，當時他父親送了一棵薄荷葉給我，我一直種在陽台。後來才知道薄荷葉是社工阿Kim和村姑在村內的農地培植，再分株給村民栽種。我家陽台的薄荷葉已枯萎得只剩幾片小葉，我急忙向阿Kim求救，經過村姑幾個月的悉心栽培，現在已經在菜園地落地生根，繁殖了幾十棵。

Ｅ：

2021年我回看相片，才發現當日站在巴士先生背後的村姑是蘭姐，她是最落力參加我活動的人，一共借了九件家中的物件給我放在展場。

Ｆ：

因為Nigel我認識明愛的社工阿Ben，2020-9-5我們第一次在西營盤見面，彼此交換了著作，他說早年已在星期日《明報》讀過我的作品。阿Ben編寫的《薄扶林村》訪問了很多村民的故事，未入村已很熟悉他們。阿Ben強調村落既開放又團結、鄰里彼此包容和信任正正補足現代城市的需要。

Ｇ：

薄扶林村文化環境保育小組每兩星期開一次會議，長哥讓我有十分鐘介紹自己，我播放當年在巴士站的對話錄音，巴士先生就坐在我旁邊，大家都微笑起來，這是一個關於信念和信任的故事。之後我很順利跟隨薄鳧林牧場的同事行入村內探訪村民。

Ｈ：

2017年Nigel帶我參觀還是地盤的薄鳧林牧場，事隔五年牧場的建築物已翻新，有自己的營運團隊，2021-10-31以「聚落節」凝聚村民，試運設施。牧場的落成是「留住薄扶林村」運動的新一頁。

Ｉ：

2021-11-11巴士先生來到M+學舍「L社區」的展場。

Ｊ：

隔一段時間巴士站頂就會生出一棵植物，我把它移植到地上，想栽種成一棵樹，再約巴士先生一同站在樹影下拍一張相片，作為項目的終結。

文、圖˙白雙全

編輯•蔡曉彤

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