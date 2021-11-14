但如果是白雙全，我也不敢把話說死。

家明今期評《梅艷芳》，另一套同受書迷影迷期待的《第一爐香》將緊接上映，卻冷不防被內地大量負評猛地澆了一些冷水，今期紅眼訪問了導演許鞍華。許導一一回應了批評，過程中也談了很多她對小說和張愛玲的解讀，問到還會不會作第四度嘗試挑戰張愛玲作品，一直不認輸的她給出了讓人有點意外的答案。

奧斯卡得獎導演趙婷的新作《永恆族》改編了Marvel，今期兩位作者都給了很好的評價，說是給超級英雄的類型帶出一個新視點。旨在救地球的聯合國氣候峰會至截稿前仍然繼續加時的最後衝刺，今期我們有整理會場內外的文章，說到底，地球先生的煩惱，惟其旅居的人類，可以救駕，誰願認輸？上期提及法國左翼倡以「疾苦糾結互應」（syndémie）回應新冠疫症，原來本港也有「健康公平研究」即將發表，在貧窮人口大增之下，可謂十分合時。

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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