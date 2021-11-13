尼泊爾婆婆枯葉織墊 溫暖人心

Shanti今年72歲，去年從英國移居香港──一個她丈夫早年以啹喀兵身分守衛過的地方，與已定居香港25年的兒子一家團聚。初來香港，她閒時除了禪修、湊孫，早上和下午都會到公園打躉。「她不喜歡在公園齋坐，所以除了早上跟公公婆婆耍太極，其餘時間她就會用樹葉編織，這樣她好開心。」Shanti的兒子Richard說，尼泊爾人性格知足常樂，樂善好施，Shanti也不例外，透過編墊送墊，她漸漸與街坊相熟起來，還笑言媽媽心廣體胖，來香港後增了磅。

手板般大小需織3天

物盡其用，從來都是Shanti的日常。年輕時她家以務農為生，鄉郊物資不富裕，大自然給予什麼，就用什麼，於是媽媽自小教Shanti編織，例如收集玉米殼，織出墊子，或把羊毛染色，再編織衣服，「大自然給予我們很多東西，只恨我們用不完呢」，Richard替媽媽翻譯道。

來到香港，Shanti看中乏人問津的枯葉，每次收集到一堆回來，就把太嫩或太濕的剔走。餘下又老又乾的，整理好一條條，慢慢織出墊子。大半年來，Shanti織了近20塊墊子，手板般的大小需織3天，再大一倍的則需1星期，工夫可不少。訪問後過了半個月，記者收到Richard捎來短訊：「媽媽織了3塊墊子給你，什麼時候來取？」只覺一股暖意湧上心頭，人手編織品帶有的溫度，果然是機器製產品無可比擬的。