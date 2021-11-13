打包帶變帽袋攬枕 巧手編織環保夢

作為人類古老的手工藝，編織在古時主要是為了令生活更便利。但來到「買乜有乜」的21世紀，人手編織的意義，早已超越滿足生活所需。有兩名常在公園出沒的女子，不約而同擅長用一雙手，把枯葉、塑膠條這些乏人問津的剩餘物，轉化為充滿溫度的織物，既實踐她們對環保的願景，也蘊含一份無法以金錢衡量的心意，讓人心頭一暖。

「平時出街有些女仔會問，『你自己織㗎？』我說是啊，好易織㗎咋。」談起自己用打包帶織出來的織物，謙虛的芬姐總說「慚愧慚愧」。這天她揹着自製的膠帶背囊亮相，長筒狀、綠油油的背囊，外形醒目非常，「把返工衫褲、毛巾、水瓶等攝晒入去，背囊也不會變形，不會太肥大」。轉眼她又掏出一頂用打包帶織成的漁夫帽，顏色恰如維園足球場那片翠綠。「頂帽會散熱，但不算非常散熱，織來志在玩下。」說時陽光穿透帽子小孔，菱形的光影在芬姐笑瞇瞇的臉上蕩漾，煞是好看。

廢物利用 成品耐用易清潔

芬姐在維園任職花王，平常職責是澆花、修剪樹木，但對她的一班同事而言，芬姐的貢獻絕對不止於此。回收價值甚低的打包帶，在芬姐手中都能變成一件件便利工友的貼心小工具。走進工友休息間，可見手推車上全都鋪有以打包帶編織而成的墊，安置好車上散亂的清潔用品，令東西不易掉下來。車子的手柄部分，則繫上以膠帶織成的水樽套，內可放飲料，方便工友隨時補充水分。工作室內的椅子，還放有黃黃綠綠的膠帶坐墊，讓大家小休時不用坐硬板櫈。

編織背後，源自一份不簡單的韌力。約5、6年前，有朋友託芬姐幫忙收集打包帶，用來編織花籃。打包帶大多以PP（聚丙烯）製成，常用於打包速遞郵件、發泡膠箱、紙箱禮盒等，但往往因為膠料中含有雜質，或沒有標記塑膠材質編號，而被大多數回收廠拒收。不過這種物料勝在強韌、輕身、耐熱、耐濕，可以織出耐用的墊子或袋子，「冲冲水便可清潔、晾乾，（織出來的物件）用好幾年也不會破，即使有膠帶破損，只要把霉爛的剪走，補一條新的便可」。幾年來，芬姐常趁公餘時間，到北角她家附近的一間禮品店，收集沒用的打包帶，拿回家清洗、晾乾，備用。

芬姐從朋友身上學懂編織打包帶後不久，朋友便因為織得手痛，沒再織下去，芬姐卻愈織愈過癮，「我做慣粗重工作，手指好強，有晒繭喇」。她以「田字織」編織膠條，最快3小時便可編出一塊坐墊，「這種織法非常容易，好處是即使手鬆開了，織物也不會鬆散」。除了製作各式手袋、背囊、帽子、墊子，沒想到連睡覺時用的攬枕，也可以用膠條織出。膠帶攬枕是長長的圓柱體，可以隨意屈曲，依用家喜好枕肩膊、手腳，睡覺特別舒服。織織復織織，如今不少親友都有芬姐的編織品，她笑說現在不用「織畀呢個，織畀嗰個」，生活也就清閒了少許。

編織專注當下 收攝心神

用打包帶編織，初心自然是為了環保。「這些膠條不用，都是丟。編織後，地球和海洋就少些廢物。」織得上手，她漸漸感受到編織的樂趣，青黃色、菜綠色、深綠色的打包帶，可以製出不同款式的織物，有黃綠相間的手袋、造型方正扁平的側孭袋，或加上她從維園花卉展收集回來的紅色軟金屬線，捲出螺旋形狀，便可充當袋子的鈎扣。熱愛環保的她，還特地織了個孔子較疏、恍似巨型豬籠草的袋子，儲滿一袋膠樽，便一口氣拿到維園回收。

接觸編織的幾年以來，芬姐的內心也逐漸換了風景。「編織時，思緒不會起伏，可以穩定情緒。與從前相比，集中力提高了，少了很多游思妄想。」編織讓她尋回平靜，專注當下，達到修行者常說的「收攝心神」，即把耗費給外界事物的能量留給自己，讓心念不易散亂。「能量儲得夠，就不會有放不低的壓力，放鬆好多。所謂執簡以馭繁就是這樣，用簡單方法駕馭繁瑣。」

記者問她從哪兒學到這些哲理？原來芬姐中午工作小休時，喜歡泡圖書館讀「善書」，即勸人為善的各種宗教典籍，或讀讀園藝、手作、花卉設計書籍，消磨時間。芬姐生活簡樸，編織就是她生活的一部分，「我不想接收太多資訊，不喜歡百無聊賴睇手機，我過些平凡樸實、簡簡單單生活就得」。她走到哪裏，就可以織到哪裏。不用動腦，隨時隨地，雙手也會自動導航，在互相穿梭的膠帶中尋回平靜，帶她鑽進心中的家。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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